Kodėl Lietuvos boksininkų nebus Tokijo olimpinėse žaidynėse?

Tačiau... 2021-ųjų Tokijo olimpinėse žaidynėse bokso sporto šakos atstovų neturėsime ir tai bus pirmoji olimpinė vasara nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, kai boksininkų pavardžių Lietuvos olimpiečių sąraše nebus.

To priežastis – pasikeitusi boksininkų atrankos į olimpines žaidynes sistema. Iki pasaulį sukausčiusios koronaviruso pandemijos bokso sporto šakos atrankinės varžybos į olimpiadą vykdavo dviem etapais – pasauliniuose ir kontinentiniuose atrankos turnyruose.

Po 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių Tautinis olimpinis komitetas (TOK) suspendavo Tarptautinę bokso federaciją (TBF) ir nebeleido jai organizuoti atrankos į Tokijo olimpines žaidynes. Savo ruožtu TOK atrankos sistemos organizavimui sukūrė naują darbo grupę, pavadintą „Boxing task force“ vardu.

2021-ųjų vasarį nacionalinės bokso federacijos sulaukė „Boxing task force“ laiško, kad vietoje pasaulinio atrankos turnyro, kuris buvo atidėtas dėl COVID-19 grėsmės, sportininkai į Tokijo olimpines žaidynes atsirinks pagal naujai sukurtą rango sistemą, kurioje taškus galima buvo kaupti tik dalyvaujant suspenduotos TBF organizuojamose varžybose.

Paradoksalu, kad surinkti rango taškus tuo metu jau nebuvo įmanoma, nes varžybos, kuriose tie taškai buvo dalijami, jau buvo įvykusios.

„Iš mano matymo, iš to, ką aš mačiau viešojoje erdvėje, TOK sukurta darbo grupė, veikiausiai dėl to, kad neturėjo pakankamos organizacinės patirties bokso sporto šakoje, pamatė, kad jai bus per sunku pratęsti nutrauktas atrankas ir organizuoti pasaulinės atrankos turnyrą su visais COVID-19 reikalavimais. Dėl to jie nusprendė eiti lengvuoju keliu – „nusifutbolinti“ nuo savęs tokią atsakomybę ir kelialapius į olimpines žaidynes išdalinti pagal kažkokius reitingus.

Dabar tokios valstybės kaip Lietuva, turinčios gilias bokso tradicijas ir eilę metų siunčiančios savo boksininkus į olimpines žaidynes, lieka be kelialapio“, – teigė Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Donatas Mačianskas.

„Ne visi sportininkai dalyvauja varžybose, kuriose galima kaupti rango taškus, o sudalyvauti jose atbuline data yra neįmanoma, – kalbėjo Lietuvos bokso rinktinės vyriausiasis treneris Vidas Bružas. – Reikėjo informuoti iš anksto ir tada viskas būtų normalu. Ruoštumeisi, dalyvautum, rinktum taškus, o dabar... Keičiasi ir šalių čempionai, vieni dalyvauja Europos čempionatuose, kiti – pasaulio. Jei sistema būtų buvusi iš anksto aiški, tai ir taktika, kaip dalyvauti tose varžybose, būtų buvusi kitokia.“

Naujienos apie pasikeitusią sistemą į nokdauną pasiuntė Lietuvos bokso federaciją ir jos sportininkus. Netikėta žinia ypač palietė Jungtinėse Amerikos Valstijose profesionalaus boksininko duoną kremtantį Eimantą Stanionį, laikytą vienu iš realiausių kandidatų nuskinti olimpinį medalį.

„Manau, kad pandemija sujaukė visus planus, bet taip tiesiog negali atšaukti turnyrų. Mes išmokome gyventi dabartinėje situacijoje – varžybos vyksta, jos yra saugiai suorganizuotos. Kovotojai ir visi personalo žmonės yra testuojami. Dabar TOK sugalvojo, kad pagal kažką bus skirstomi taškai, dalijamos vietos – niekas nežino nei kaip, nei kas, nei kur... Tai yra skaudus klausimas, į kurį nei aš nežinau atsakymo, nei federacija, nei treneriai“, – pasakojo E. Stanionis.

„YouTube“ kanalo „Kita medalio pusė“ tinklaraštininkas Domas Kamandulis nusprendė plačiau apžvelgti šią istoriją. Pirmajame kanalo „Pa(si)aiškinkime“ epizode turinio kūrėjas kalbino jau minėtus E. Stanionį, D. Mačianską, V. Bružą bei boksininką Edgarą Skurdelį ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovę Agnę Vanagienę.

