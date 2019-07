Kodėl negalima praleisti Lietuvos lengvosios atletikos čempionato?

Liepos 26-27 dienomis Palangos miesto stadione vyks Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Šiemet šalies pirmenybės lengvaatlečiams bus ypatingos svarbos – per Palangą gali nusitiesti kelias į Tokijo olimpines žaidynes bei bent septyni sportininkai sieks pagerinti Lietuvos rekordus. Be to, aistruolių lauks ir intriguojančios dvikovos.