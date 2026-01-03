Kokios taktikos ėmėsi Dakaro prologą įveikęs Vanagas?

„Prologe laimėti negali nieko, pralošti gali visiškai viską. Su Aisvydu pasitarėme, kad miname, bet su galva. Ten, kur buvo tikrai greita, spaudėme gazas-dugnas, ten, kur akmenys – šiek tiek pasisaugojome. Finiše mačiau 20-ą vietą, kas yra visiškai gerai. Žiūrėsime, kaip kolektyvas rinksis starto vietas vakare“, – dėstė Dakaro legenda B. Vanagas.
Navigacija buvo gan aiški. Visgi, pasak navigatoriaus A. Paliukėno, Ultimate kategorijoje buvo ką veikti: „Jau pravažiavę dalyviai minėjo, kad buvo pavojingų vietų, vienas automobilis net užstrigo ant akmenų. Ten šiek tiek prilėtinome labiau. Manau, kad tvarkingai suvažiavome ir padarėme šiandienos darbą“, – dalinosi A. Paliukėnas.
Prologas: maksimalus susikaupimas nuo pat pirmųjų metrų
Kaip ir kasmet lenktynės prasideda nuo prologo, kurio įveikimo laikas neskaičiuojamas bendrame artėjančio Dakaro rezultate. Pagal jo rezultatus sudaroma 1-ojo greičio ruožo starto tvarka, kuri paaiškės šiandien vakare.
Jau prologo metu iš sportininkų buvo tikimasi aukščiausio lygio susikaupimo. Nors distancija siekė tik 22 kilometrus, sportininkai privalėjo ypatingą dėmesį skirti navigacijai ir itin kruopščiam kelio knygos sekimui.
Ekipažams teko palaikyti ne tik tempą, bet ir prisitaikyti prie reljefo įvairovės. Į trasą įtrauktos techniškos „trial“ atkarpos, kurios reikalauja preciziško technikos valdymo. Atkarpos driekėsi per greitus, bet vingiuotus kanjonus, o kai kuriose vietose dalyvių laukė sudėtingas akmenuotas gruntas.
Pirmasis įskaitinis greičio ruožas – rytoj
Pirmasis Dakaro greičio ruožas startuos sausio 4-ąją, o jame lenktynininkų laukia jau 305 kilometrų greičio ruožas dykumoje. Tądien iš viso su pervažiavimais teks įveikti 518 km.
„Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. Šiemet B. Vanagas ir navigatorius A. Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu.
