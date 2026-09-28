Kur dingo Dominykas Dirkstys? Po kovos žinių apie jį neturėjo net UTMA vadovas

Šeštadienį vykusi D. Dirksčio ir S. Maslobojevo akistata baigėsi antrajame raunde. Po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui suskaudo anksčiau traumuotą ranką. Teisėjui paklausus, ar gali tęsti kovą, sportininkas atsisakė, išlipo iš ringo ir paliko areną. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Po turnyro į UTMA spaudos konferenciją susirinkusiems žurnalistams kilo klausimas, kas nutiko taip staiga pasišalinusiam D. Dirksčiui. Paaiškėjo, kad tuo metu atsakymo neturėjo ir patys organizatoriai.
„Šiuo metu neturime informacijos, nei kas jam nutiko, nei kur jis yra. Mano žiniomis, jo net nebėra arenoje, išvyko iškart“, – sakė UTMA vadovas V. Gecas.
Jis svarstė, kad kovotojui galėjo atsinaujinti ankstesnė trauma, tačiau pabrėžė lauksiantis tyrimų rezultatų ir paties D. Dirksčio paaiškinimo.
V. Gecas taip pat atmetė socialiniuose tinkluose pasirodžiusias spėliones, esą tokia dvikovos pabaiga galėjo būti suplanuota. Pasak jo, po pirmojo raundo atrodė, kad žiūrovų dar laukia įdomi kova, todėl ankstyva jos pabaiga nuvylė ir organizatorius.
Nusivylimo neslėpė ir oficialiai nugalėtoju paskelbtas S. Maslobojevas.
„Kartais pergalė yra pergalė, bet ji nebuvo tokia, kokios tikėjausi ir norėjau“, – spaudos konferencijoje sakė kovotojas.
Jo teigimu, planas buvo leisti D. Dirksčiui išnaudoti jėgas per pirmuosius raundus, o vėliau pačiam perimti iniciatyvą. Įgyvendinti šio plano jis nespėjo.
Vėliau apie kovos pabaigą socialiniuose tinkluose pasisakė D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas. Jis atskleidė dar prieš dvikovą abejojęs, ar anksčiau traumuota ranka jau pasirengusi tokiam krūviui.
Treneris pabrėžė, kad dabar svarbiausia sportininko sveikata, tačiau pridūrė: „Ši istorija dar nebaigta.“
Pats kovotojas iki šiol tyli. Kol jis nepateikė komentaro ar tyrimų rezultatų, lieka neaišku, kokio sunkumo yra rankos trauma ir kodėl, vos palikęs ringą, jis išvyko iš arenos.
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