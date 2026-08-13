Laikas karūnuoti čempioną: dėl 67 kg kikbokso čempiono sosto susitiks Danius ir Hayatas

Priminsime, kad tai yra 67 kg UTMA kikbokso turnyro finalas ir tai bus titulinė penkių raundų kova dėl UTMA 67 kg kikbokso čempiono diržo.
Ši kova įvyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje – UTMA 19 turnyro pagrindinė vakaro kova bus dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.
M. Danius karjerą UTMA ringuose pradėjo nuo pralaimėjimo Vitui Karosui UTMA RISING 1 turnyre, tačiau į UTMA 19 turnyrą atkeliauja ant įspūdingos bangos – dviejų nokautų serijos.
UTMA 12 turnyre, 67 kg kikbokso turnyro pusfinalyje M. Danius jau pirmajame raunde nokautavo Deividą Danylą, o UTMA 13 turnyre muaitai kovoje su MMA pirštinėmis antrajame raunde pasiekė pergalę techniniu nokautu prieš Matą Pultaražinską.
Tuo tarpu K. Hayatas UTMA ringe yra pasirodęs du kartus. UTMA 8 turnyre, debiutinėje kovoje šioje organizacijoje, K. Hayatas palaužė D. Danylą, o UTMA 13 turnyre, 67 kg turnyro pusfinalyje, antrajame raunde po techninio nokauto susitvarkė su V. Karosu.
Taigi, nuo pastarojo abiejų šių kovotojų pasirodymo UTMA ringe prieš UTMA 19 turnyrą bus praėję beveik lygiai metai.
„Jau į kovą su Hayatu, po tokios pertraukos, ateisiu kitoks – ateisiu senesnis, brandesnis, vyresnis. Jis irgi kažkiek paseno. Aišku, juokauju, bet per tuos metus sportavau, formą palaikiau. Aišku, kažkiek ir pavalgiau, svorio užauginau. Bus tikrai įdomu, laukia dar ilgas pasiruošimo etapas, laukia septynios savaitės“, – juokavo M. Danius.
K. Hayatas taip pat akcentavo, kad nepaliko pasiruošimo šiai kovai nuošalyje.
„Mano pasiruošimas niekada nesustojo. Šiuo laikotarpiu taip pat buvau sutelkęs dėmesį į kitą asmeninį projektą, kuriuo turėjau pasirūpinti, tačiau mano kovotojo karjera ir treniruotės visada liko prioritetu. Daugelį mėnesių specialiai ruošiausi šiai kovai, labai sunkiai dirbdamas, kad pasiekčiau aukščiausią įmanomą lygį. Jūs pamatysite geriausią Khyzerio versiją iki šiol – geresnį kovotoją nei tas, kurį matėte praėjusiais metais“, – tvirtino K. Hayatas.
Turnyro finalininkai prasilenkę buvo ir UTMA 13 turnyre, turėjo tikrai nemažai laiko išanalizuoti vienas kitą ir pamatyti vienas kito kovas – ką jie sužinojo?
„Mačiau, kad jis būna taktiškas, kai reikia, kai reikia gali ir įsivelti. Jis sugeba prisitaikyti prie varžovo, adaptuojasi. Buvo ar nebuvo lygių? Jis su Deividu apylygiai sukovojo, dabar bus mano eilė. Jei taip trumpai – paskutinis mohikanas ateina jį „nuploti“. Jis tikrai turi daugiau titulų. Kuo esu geresnis? Sunku pasakyti. Aš tiesiog einu jį nudobti. Noriu jam pataikyti, noriu pažiūrėti, kaip jis elgiasi, kaip gauna „bankę“. Po to jau pažiūrėsime, kas yra geresnis, kas yra blogesnis, nematau kažkokių super pranašumų“, – dėstė M. Danius.
„Danius yra puikus kovotojas, turintis įspūdingą rekordą ir sėkmingą karjerą. Peržiūrėjau jo ankstesnes kovas ir žinau, kad jis turi savų privalumų ir bus sunkus varžovas. Bet galiausiai mes abu turime po dvi kojas ir dvi rankas, ir ringe turėsime įrodyti, kuris iš mūsų yra geresnis.
Viena iš didžiausių mano stiprybių – labai agresyvus kovos stilius ir platus kovos priemonių pasirinkimas. Man patinka daryti spaudimą varžovams, primesti savo tempą ir priversti juos nuolat reaguoti į mano veiksmus. Turiu įvairių būdų nukreipti kovą ten, kur noriu, ir žinau, kaip prisitaikyti prie skirtingų situacijų“, – aiškino K. Hayatas.
K. Hayatas per savo karjerą yra tapęs kitų organizacijų profesionalų čempionu, o taip pat ir M. Daniui yra tekę kovoti dėl profesionalų titulų, bet abu kovotojai aiškiai pabrėžia, kad šis šansas jiems yra ypatingas.
„Kova nėra pirma dėl titulo, bet tokios kovos vyksta gal kartą per penkerius metus. Varai, lipi į tą kalną, kažkur pralaimėjai tą titulinę kovą, vėl lipi. Dabar jau užlipau į šį kalną ir laikas yra ten pasilikti. Tokios kovos būna labai retos, labai įdomios, penki raundai laukia, viskas irgi dėl to keičiasi. Kaip ir minėjau, aš noriu jam pataikyti, kartą gerą, gal du, o kai pataikysiu, pažiūrėsime, ką tai keičia“, – kalbėjo M. Danius.
„Žinau, ką reiškia kovoti dėl čempiono diržo ir ką reiškia laimėti titulą aukščiausiu lygmeniu.
Tačiau šis UTMA titulas man ypač svarbus. Turnyras sulaukė didelio tarptautinio dėmesio ir suburia puikius varžovus, įskaitant kovotojus iš kitų didžiausių lygų visame pasaulyje.
Man jau vien tai, kad patekau į finalą, susidūręs su aukšto lygio kovotojais savo svorio kategorijoje Lietuvoje, reiškia labai daug. Dabar turiu galimybę žengti dar vieną žingsnį ir laimėti diržą. Man tai reiškia kur kas daugiau nei tiesiog dar vieno titulo laimėjimą. Tai dar viena proga parodyti, ką sugebu, varžytis aukščiausiu lygiu už Ispanijos ribų ir įrodyti, kad Ispanijoje turime daug talentingų ir aukšto lygio sportininkų šioje sporto šakoje“, – pasakojo K. Hayatas.
Tuo tarpu M. Daniaus pasiruošimą kovai dėl titulo nuspalvins ir dar kitokių emocijų gausa – šeima gyvena laukimo nuotaikomis, nes laukia šeimos pagausėjimo.
„Yra ir spaudimo. Bet toks yra gyvenimas, jis yra nenuspėjamas, bet kaip ir kovose, gyvenime viskas keičiasi. Spaudžiam gazą, norim finišuoti sėkmingai ir laimingai visame kame“, – užbaigė M. Danius.
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