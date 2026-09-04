Laukia istorinis vakaras – oficialiai patvirtintas UTMA 19 kovų sąrašas

UTMA 19 turnyras „Žalgirio“ arenoje Kaune įvyks rugsėjo 26 d.
Pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles, svorio kategorijoje iki 94 kg, susitiks Sergejus Maslobojevas (4-0, UTMA) ir Dominykas Dirkstys (13-2, UTMA).
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši dvikova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas. Manau, kad šiuo metu šis susitikimas yra žmonėms labiausiai įdomus ir kelia didžiausią susidomėjimą šalies istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Priminsime, kad į kontraktą buvo įtraukta rehidratacijos išlyga (rehydration clause – angl. k.). Tai yra speciali koviniame sporte taikoma taisyklė, kuri reiškia, kad kovotojui, kuris meta svorį iki leistinos svorio kategorijos ribos, leidžiama rehidratuoti organizmą iki kovos pradžios tik iki tam tikros ribos. Dieną prieš dvikovą vyksiančių medicininių svėrimų metu kovotojai turės sverti iki 94 kg, tačiau S. Maslobojevas svertis turės dar kartą – rugsėjo 26 d. įvyks pakartotinis kovotojo pasisvėrimas, kurio metu S. Maslobojevas negalės būti sunkesnis nei 100 kg.
Eimantas Stanionis sugrįžta
Turnyro „co-main“ kova taps Eimanto Stanionio sugrįžimas į profesionalų ringą ir Lietuvą po metų pertraukos.
E. Stanionis (16-1, profesionalų boksas) Kaune susitiks su 24-erių talentingu Pietų Afrikos Respublikos boksininku Kaine’u Fourie (13-2-2, profesionalų boksas).
Tai bus profesionali 10 raundų bokso kova, kuri įvyks svorio kategorijoje iki 150 svarų (iki 68,08 kg).
„Šį kartą priešininko ieškojome ne tik pagal reitingą, bet ir pagal tai, koks yra jo stilius. Tikrai norėjome tokio kovotojo, kuris norėtų „pasimušti“. Kovoje su Jabulani matėme, kad jis buvo labiau smūgius sugeriantis, kontratakuojantis kovotojas. Dabar ieškojome peštuko, kuris pats norėtų kontakto. Atrodo, kad tokį ir radome – pažiūrėsime, kaip jis atrodys ringe. Tikrai tikimės puikios kovos“, – komentavo UTMA vadovas V. Gecas.
Žiūrovų UTMA 19 turnyre lauks dvi titulinės kovos ir aštuntuko kovų pradžia
Dėl 67 kg UTMA kikbokso čempiono diržo pirmą kartą organizacijos istorijoje susikaus Martynas Danius (2-1, UTMA) ir Khyzeris Hayat’as (2-0, UTMA). Tuo tarpu UTMA 63,5 kg kikbokso
čempionas Dovydas Levickis (6-2, UTMA) pirmą kartą savo sostą gins prieš Modestą Žmuidiną (1-0, UTMA).
Dar viena puošmena taps specialaus turnyro dėl 81 kg UTMA kikbokso čempiono diržo ir 50 000 eurų premijos ketvirtfinalio kovos.
„Aštuntuko formatą pasirinkome dėl to, kad turime labai daug kovotojų 81 kg kategorijoje. Ties aštuntuku tikrai viskas nesibaigs. Norime, kad šio turnyro metu įvyktų kuo daugiau kovų, išsireitinguotų kovotojai ir toliau galėtų aiškintis, kas yra geriausi šioje kategorijoje.
Norime skatinti dirbti jaunimą, kitus kovotojus, kad jie suprastų, jog tokio dydžio prizai, kaip 50 000 eurų, šiame turnyre yra įmanomi. Toliau tą darysime ir vystysime ateityje. Labai smagu matyti visus tokius motyvuotus, pats nekantrauju pamatyti šį turnyrą, kas bus čempionas ir kas bus numeris vienas 81 kg kategorijos reitinge“, – teigė V. Gecas.
81 kg aštuntuko kovos prasidės UTMA 19 turnyre nuo ketvirtfinalių susitikimų. Pusfinaliai įvyks UTMA 20 spalio 24 d. „Arena Vilnius“, o didysis turnyro finalas nuskambės UTMA 21 – lapkričio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Dešinėje turnyro medžio pusėje ketvirtfinalyje susitiks Oskaras Buinickas (0-2-2, UTMA) ir organizacijoje debiutuojantis Rodrigo Mineiro (0-0, UTMA), o antroji dešinės turnyro medžio pusės kova įvyks tarp Deivido Jemeljanovo (3-1, UTMA) ir Arnoldo Misiūno (3-3-2, UTMA).
Tuo tarpu kairėje turnyro medžio pusėje kovos Tomas Banskis (4-0, UTMA) ir organizacijoje pagaliau debiuto sulauksiantis Savvas Kagkelidis (0-0, UTMA), o antrojoje kairės turnyro medžio pusės kovoje susikaus Isa Gocmenas (1-1, UTMA) ir Ričardas Kulis (1-0, UTMA).
Iš viso UTMA 19 turnyre įvyks 15 dvikovų, kurios startuos 18 valandą. Beje, pirmąsias tris turnyro „Early Prelims“ kovas žiūrovai galės nemokamai stebėti ir UTMA „YouTube“ platformoje, vėliau visas veiksmas persikels į UTMA PPV platformą.
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