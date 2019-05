Lenktynių trasoje pasivaržyti nusprendė istorinių automobilių vairuotojai

Pastariesiems, sako organizatoriai, gal ir nereikės trūktelėti „rankinio“ lenktynių trasoje, tačiau varžytis tikrai bus dėl ko.



Per dvi dienas - gegužės 31 ir birželio 1, apie 30 „Continental istorinių automobilių ralio“ dalyvių spės aplankyti du regionus: pasivažinėti Lietuvos pamaryje ir nukeliauti iki Latvijos, Liepojos apylinkių.



„Lietuvoje laukia pažintis su Mažąja Lietuva. Aplankysime prūsiškus, vokiškus ir lietuviškus miestelius, susipažinsime su jų istorija. Tačiau ralio dalyviams teks ne tik įveikti įvairias akylos akies ar guvaus proto reikalaujančias užduotis, bet ir išbandyti paspirtukus ar dviračius, lenktyniaujant sportinėse rungtyse“, - aiškino Valdas Juozas Vilūnas, istorinių automobilių ralio organizatorius ir trasų sudarytojas.



Prie šio ralio dalyviams tinkamų užduočių sudarymo prisidėjo ir šalies automobilių registrą valdanti VĮ „Regitra“. Įmonės paskolintu automobiliu lenktyniaujantiems reikės nurodytoje vietoje tiksliai pastatyti automobilį. Be to, pasakojo V. J. Vilūnas, pasukti galvą teks ir daugiau: istorinių automobilių ralio dalyviams reikės įveikti nurodytą greičio ruožą per tam tikrą laiką. Kitaip tariant, teks apskaičiuoti greitį, kokiu teks važiuoti, ir tiksliai šio greičio laikytis.



Antrąją ralio dieną visi jo dalyviai pajudės į Latvijos pusę, Liepojos link. Čia, atviravo „Istorinių automobilių ralio“ organizatorius, laukia ir lenktynės kartodrome, ir slalomo trasa, ir netgi muziejus bei užduotys pajūryje.



„Didžiausias iššūkis dėliojant maršrutą ir rungtis Latvijoje buvo tinkamų kelių suradimas. Atrodytų, šiame krašte yra daugybė gražių vietų, įdomių objektų, daug kur norėtumei nuvažiuoti, tačiau iki ten veda žvyrkeliai. Teko apie daugelį įdomybių pamiršti“, - neslėpė pašnekovas.



Pasak jo, jeigu standartiniai automobiliai žvyro kelių nesibaido, o kai kurie „Spaudos ralio“ dalyviai, į lenktynes leidęsi specialiai raliui paruošta technika, tokių kelių netgi laukia, prabangių istorinių automobilių savininkai į dulkėtus kelius važiuoti nenori - pernelyg brangina turimą techniką.



„Nepaisant to, pavyko atrasti įdomių vietovių. Pavyzdžiui, Liepojoje teks užsukti netgi į buvusį kalėjimą ir ten papietauti. Galbūt, jeigu kažkas elgsis blogai, imsim ir ten paliksim“, - juokavo V. J. Vilūnas.



Nors istorinių automobilių ralio organizatorius pasakojo, kad kasmet stengiasi, jog nesikartotų nei užduotys, nei lankomos vietovės, tą patį sunku pasakyti apie ralio dalyvius. Mat dalis jų yra ištikimi ralio gerbėjai, o patys nuoširdžiai trokšdami dalyvauti, dar ir draugų kartu lenktyniauti prisikalbina.



„Tarp nuolatinių ralio dalyvių - senuko „Volvo P1800“ savininkai, taip pat seno „Jaguar“ bei istorinio BMW vairuotojai. Iš viso ralyje dalyvaus apie 30 įvairių automobilių šeimininkų“, - kalbėjo pašnekovas.



Jis akcentavo, kad istorinių automobilių ralio dalyviams nėra būtinas istorinis valstybinis numerio ženklas. Svarbu, kad automobilis būtų originalus, turėtų visas reikiamas detales, be to, galiojančią techninę apžiūrą, civilinės atsakomybės draudimą.



Anot V. J. Vilūno, nepaisant to, kad visi varžosi dėl prizinių vietų, ralio dalyviai be menkiausios dvejonės ištiesia pagalbos ranką, jei tik šios prireikia.



„Niekas nepravažiuoja pro šalį, jei kažkam nutiko bėda - tuojau stoja ir gelbėja. Kaip sako patys ralio dalyviai, jie į šį renginį atvažiuoja ne tik lenktyniauti, bet ir tam, kad susitiktų su bičiuliais bei aplankytų įdomias vietas“, - aiškino ralio organizatorius.



Tuos, kurie baiminasi, kad turima istorinė technika nėra sutverta lenktynėms, V. J. Vilūnas ramina. Pasirodo, spausti akceleratorių iki dugno gali tik tie, kurie yra visiškai tikri, kad jų turimas automobilis tinkamas sportui ir atlaikys greitesnį tempą. Kitiems užtenka nerakinėti nosies ir, pabrėžė organizatorius, spėti užduotis atlikti per nurodytą laiką.



„Gadinti automobilių čia tikrai nereikia, mes ir patys stengiamės, kad dalyvių technika būtų tausojama. Žinoma, nuo netikėtumų niekas nėra apsaugotas, tad jeigu kartais nutiktų taip, kad kelyje kažkas sugestų, į reikiamą vietą atvažiuos techninė pagalba. Jeigu šios specialistai nesugebės pataisyti automobilio, tai bent jau galės jį pervežti į reikiamą vietą“, - akcentavo pašnekovas.