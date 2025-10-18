Lietuvės atsilaikė pusę kėlinio

Mūsų šalies rankininkės Belgrade pralaimėjo pirmą atrankos etapo 5-os grupės dvikovą Serbijos komandai 33:42.
Lietuvės atsilaikė pusę pirmo kėlinio – 8:8, vėliau iniciatyvą tvirtai perėmė serbės – 16:9, 18:10, 24:17, 32:22, 38:30. Aikštės šeimininkės realizavo net 84 proc. savo metimų, mūsiškių taiklumas buvo 61 proc. Serbijos rankininkėms už šiurkščius taisyklių pažeidimus šešis kartus buvo skirtos 2 min. baudos.
„Pirmą kėlinį pradėjome labai gerai, bet, kai tik įgydavome kiekybinį pranašumą, nebesugebėdavome pelnyti įvarčių, – komentavo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris H. Silva. – Antras kėlinys buvo apylygis, tačiau kelios klaidelės nebeleido sušvelninti skirtumo.“
„Gynybos problemos – didžiausios. Per daug palikome erdvės serbėms žaisti vienai prieš vieną, nepadėjome savo vartininkėms. Taisysime klaidas, kad kitose rungtynėse nepasikartotų“, – sakė komandos kapitonė Aušra Arciševskaja.
Rytoj Lietuvos rinktinė Šiaulių arenoje išmėgins jėgas su švedėmis, kurios namuose 33:25 (16:11) įveikė Ukrainos ekipą. Nugalėtojoms po 5 įvarčius pelnė Clara Lerby, Emma Lindqvist ir Natalie Hagman, ukrainiečių gretose po penkis kartus pasižymėjo Liubovė Rosocha ir Milana Šukal.
2026-ųjų kovo mėnesį mūsiškės žais su Ukrainos rankininkėmis, balandį – su serbėmis ir švedėmis.
Į Europos čempionato finalo turnyrą, kuris 2026-aisiais vyks penkiose valstybėse (Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Turkijoje), pateks 1–2 vietas šešiose atrankos grupėse užėmusios rinktinės bei keturios geriausios trečiose pozicijose likusios komandos.
Garantuotas vietas jau turi būsimų varžybų šeimininkės bei praeitų pirmenybių prizininkės – Norvegijos, Danijos ir Vengrijos rinktinės.
Rezultatas
Serbija–Lietuva 42:33 (24:17). Belgradas, „Vozdovac“ arena, 1 750 žiūrovų. Įvarčiai: K. Krpež-Šlezak 11, S. Radosavljevič 6, A. Vukajlovič ir S. Garovič po 4, J. Jovovič, A. Stamenič, D. Radevič ir D. Cvijič po 3, K. Bojičič ir N. Fajfrič po 2, A. Janjuševič 1 / A. Arciševskaja 9, R. Rakauskienė 7, G. Pilikauskaitė 6, G. Rinkevičiūtė 4, D. Andronik 3, V. Damulevičiūtė 2, G. Kairytė ir M. Voskresenskaja po 1.
Turnyro lentelė
1. Serbija 1 0 0 +9 2
2. Švedija 1 0 0 +8 2
3. Ukraina 0 0 1 -8 0
4. Lietuva 0 0 1 -9 0
Naujausi komentarai