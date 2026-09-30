 Lietuviai stoja į kovą Europos smiginio taurėje

Lietuviai stoja į kovą Europos smiginio taurėje

2026-09-30 17:00
Pranešimas spaudai

Farerų salose trečiadienį prasidėjo WDF Europos smiginio taurė, į kurią susirinko 284 žaidėjai iš 37 valstybių. Tarp jų – ir Lietuvos rinktinė. Vyrų komandai atstovauja Gintaras Nagevičius (Šiauliai), Arūnas Sakalauskas (Kaunas), Eimantas Šėgžda (Šiauliai) ir Laimis Zubavičius (Kaunas). Moterų komandoje – Ieva Tvaronavičiūtė (Šilalė), Eglė Galdikaitė (Kretinga), Monika Gurauskienė (Kretinga) ir Asta Juknienė (Elektrėnai).

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Šiandien į pavakarę prasidėjo komandinės vyrų ir moterų rungtys. Lietuvos vyrai kaip ir moterys žais tris grupės etapo susitikimus. Ketvirtadienį ir penktadienį atitinkamai laukia porinė ir individuali rungtys. Šeštadienį stipriausios komandos ir žaidėjai kovas baigs ant pagrindinės scenos.

Šių metų turnyras išskirtinis ir dėl vietos. Europos taurė pirmą kartą surengta Farerų salose.

Lietuvos rinktinei tai – galimybė įsivertinti, kur šalies smiginis yra šiųmetiniame Europos kontekste. 

Šiame straipsnyje:
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WDF Europos taurė
Lietuvos smiginio rinktinė
Farerų salos
Europos smiginio taurė

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