Lietuviai sudrebino Budapešto ringą: namo parsivežė ne vieną apdovanojimą

Kaip skelbiama oficialiame Pasaulinės kikbokso organizacijų asociacijos (WAKO) renginio puslapyje, turnyras Budapešto BOK sporto ir konferencijų centre vyko rugpjūčio 27–30 dienomis.
Lietuviai iškovojo tris aukso medalius
Aukso medalį suaugusiųjų K-1 svorio kategorijoje iki 91 kg iškovojo Edvinas Šalkovskis. Oficialioje „Sportdata“ kovų lentelėje nurodoma, kad lietuvis rezultatu 3:0 įveikė čeką Jakubą Bakesą, o lemiamoje kovoje tokiu pačiu rezultatu nugalėjo Vokietijai atstovavusį Cemalį Ozturką. Sportininko pergalę taip pat patvirtina jo viešose „Instagram“ istorijose paskelbtos turnyro lentelės, kovų ir apdovanojimo nuotraukos.
Pirmąją vietą suaugusiųjų K-1 svorio kategorijoje iki 86 kg užėmė Ričardas Kulis. Jo rezultatą patvirtina oficiali šios kategorijos „Sportdata“ kovų lentelė. Apie lietuvio pergalę viešai paskelbė ir sporto klubas „Sparta Fight Gym“.
Trečią aukso medalį Lietuvai iškovojo Rugilė Altaravičiūtė, triumfavusi suaugusiųjų moterų K-1 svorio kategorijoje iki 48 kg. Oficiali varžybų lentelė rodo, kad finale lietuvė susitiko su Italijai atstovavusia Hiba Boutizla. Altaravičiūtės pirmąją vietą taip pat patvirtino „Sparta Fight Gym“ paskelbta informacija.
Keturi Lietuvos atstovai tapo vicečempionais
Sidabro medalį vyresniųjų jaunių K-1 svorio kategorijoje iki 63,5 kg pelnė Arūnas Gruodys. „Sportdata“ duomenimis, finale lietuvis susitiko su Šiaurės Makedonijai atstovavusiu Andrejumi Smilevskiu.
Antrąją vietą suaugusiųjų K-1 svorio kategorijoje iki 81 kg užėmė Nedas Nedzveckas. Oficialioje kategorijos kovų lentelėje nurodoma, kad finale jis kovojo su ukrainiečiu Pavlo Mykhailytsia.
Du sidabro medaliai iškovoti ir „Low Kick“ disciplinoje. Modestas Žmuidina tapo suaugusiųjų svorio kategorijos iki 63,5 kg vicečempionu. Jo rezultatą patvirtina oficiali turnyro lentelė. Finale lietuvis susitiko su Ispanijai atstovavusiu Bahaa Talhaoui-Kabilu.
Natas Stupak sidabro medalį iškovojo suaugusiųjų „Low Kick“ svorio kategorijoje iki 71 kg. „Sportdata“ rezultatų lentelėje pirmoji vieta skirta Izraeliui atstovavusiam Amru Fadilai, o Stupakas užėmė antrąją vietą.
Bronza – Vitui Karosui
Bronzos medalį suaugusiųjų K-1 svorio kategorijoje iki 71 kg iškovojo Vitas Karosas. Trečiąją Lietuvos sportininko vietą patvirtina oficialus WAKO reitingo profilis ir turnyro kovų lentelė.
Jaunesniųjų jaunių K-1 svorio kategorijoje iki 71 kg varžėsi ir Kajus Grigaravičius. Ketvirtfinalyje lietuvis rezultatu 0:3 pralaimėjo Azerbaidžano atstovui Elmirui Mirzaliyevui ir galutinėje įskaitoje užėmė penktąją vietą.
Bronzos medalis šioje kategorijoje atiteko E. Mirzaliyevui, o kitą trečiąją vietą užėmė Norvegijos atstovas Ali Hassanas Mustafa. Kajaus rezultatą galima patikrinti oficialioje „Sportdata“ kategorijos lentelėje ir galutinių rezultatų sąraše.
Suaugusiųjų K-1 svorio kategorijoje iki 81 kg taip pat kovojo Raimondas Krilavičius. Pirmojoje turnyro kovoje lietuvis rezultatu 1:2 nusileido Bosnijos ir Hercegovinos atstovui Allemui Merdanui ir galutinėje įskaitoje užėmė devintąją vietą.
Šį rezultatą patvirtina oficiali „Sportdata“ kovų lentelė ir WAKO sportininko reitingo profilis.
Lietuvos delegacija rugpjūčio 31 dieną iš Budapešto parskrido į Vilnių. Komandos su iškovotais apdovanojimais nuotrauka ir informacija apie kelionę buvo paskelbta sporto klubo „Sparta Fight Gym“ socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
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