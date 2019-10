Lietuvis sulaukė čempiono iššūkio

Varžovas – T.Crawfordas

31-ų metų E.Kavaliauskas mėgins atimti Pasaulio bokso organizacijos (WBO) pusvidutinės svorio kategorijos čempiono diržą iš 32-ejų amerikiečio Terence'o Crawfordo.

Lietuvos boksininkas per savo karjerą profesionalų ringe yra laimėjęs 21 dvikovą (iš jų 17 – nokautais) ir vieną užbaigęs lygiosiomis.

T.Crawfordas nuo 2008-ųjų nugalėjo visus 35 varžovus, iš jų 26 – nokautais.

Pastarąjį kartą "Mean Machine" ("Nuožmioji mašina" – angl.) vadinamas E.Kavaliauskas pergalę šventė pernai lapkritį – privertė kapituliuoti Nikaragvos atstovą Roberto Arriazą.

T.Crawfordas šiemet balandį įveikė britą Amirą Khaną ir apgynė WBO pasaulio čempiono titulą.

Dvikova bus išskirtinė

Amerikietis, kaip ir lietuvis, yra tos pačios agentūros – "Top Rank" – boksininkas, apie jų akistatą šios organizacijos vadovas Robertas Arumas užsiminė jau pernai vasarą, tačiau viskas užsitęsė.

"Su kolegomis svarstome, kodėl T.Crawfordas delsia ar netgi vengia susikauti su manimi. Gal paprasčiausiai bijo: juk rizika didelė, o uždarbis per mažas? Mano komanda tikisi, kad lemiamą žodį turėtų tarti pati WBO. Kita vertus, T.Crawfordas – viena šios organizacijos žvaigždžių. Be to, jis ir aš esame tos pačios agentūros – "Top Rank" – kovotojai, tad susidaro vos ne uždaras, kaip sakoma, savo kiemo interesų ratas, kai visi nori, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika, – šiemet pavasarį interviu "Kauno dienai" sakė E.Kavaliauskas. – R.Arumas prieš mano dvikovą su Roberto Arriaza sakė: jeigu įveiksi jį – kitas varžovas tikriausiai bus T.Crawfordas. Ir ką gi? Nikaragvos boksininką nokautavau, R.Arumas pasidžiaugė pergale, tačiau tuo viskas baigėsi – kitas varžovas buvo ne T.Crawfordas, bet R.Robinsonas. Aš ir mano agentas Egis Klimas tikime, kad galime iškovoti WBO pasaulio čempiono diržą, todėl E.Klimas spaudžia "Top Rank", kad galėčiau susikauti su T.Crawfordu, bet "Top Rank" agentūra, matyt, turi kitokių bokso verslo planų."

E.Kavaliauskas neturi ką prarasti, todėl yra dar pavojingesnis.

Galop tik praeitą pirmadienį R.Arumas patvirtino, kad T.Crawfordo ir E.Kavaliausko mūšis įvyks.

"Tai bus viena reikšmingiausių dvikovų 2019-aisiais", – pabrėžė "Top Rank" vadovas.

Amerikietis – atsargus

T.Crawfordas pareiškė, kad nesitiki lengvo pasivaikščiojimo.

"E.Kavaliauskas – dviejų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio čempionato prizininkas, tad būtų neapdairu jį vertinti kaip eilinį varžovą, – teigė amerikietis. – Jis neturi ką prararasti, todėl yra dar pavojingesnis. Kita vertus, vienodai rimtai ruošiuosi visiems išbandymams, šis irgi ne išimtis."

"Per visą savo karjerą siekiau boksuotis tokiu lygiu, laukiau galimybių kautis su stipriausiais varžovais, – sakė E.Kavaliauskas. – T.Crawfordas – puikus kovotojas, tačiau nejaučiu jokio nerimo. Dar niekas nematė, ką iš tikrųjų geriausio gali "Mean Machine". Tikiuosi daug ką šokiruoti gruodžio 14-ąją, tačiau man tai nebus staigmena. Pagaliau išmušė mano valanda."