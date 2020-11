Lietuvos čempionato apžvalga: darbinga ir sėkminga „Kaunas Hockey“ savaitė

Ši savaitė startavo Kauno derbiu, kuriame ir vėl savo pranašumą įrodė „Kaunas Hockey“ 6:1 palauždama „Baltų Ainių“ komandą.

Nors šį kartą „Kaunas Hockey“ prieš savo varžovus neturėjo tokios ryškios žaidybinės persvaros kaip pirmajame susitikime, sėkmingesnis atakų užbaigimas leido jiems dar kartą užtikrintai džiaugtis pergale.

Savaitės viduryje įvyko intriguojanti akistata tarp Vilniaus „Hockey Punks“ ir „Energijos – Geležinio Vilko“. Pirmose tarpusavio rungtynėse prireikė baudinių serijos, po kurios triumfavo „pankai“, o atkaklią dvikovą išvydome ir šį kartą. Galiausiai pergalę sunkiose rungtynėse 4:3 iškovojo „Energijos – Geležinio Vilko“ komanda taip sustiprinusi savo pirmąją poziciją lygoje.

Savaitgalį „Energija Hockey – HC Klaipėda“ antrą savaitę iš eilės žaidė du susitikimus peiliui, šįkart su tuo pačiu varžovu: „Kaunas Hockey“ komanda. Tokių dvikovų patirtis taškų neatnešė: pirmose rungtynėse Kaune jie pralaimėjo 3:6, o atsakomojoje dvikovoje Klaipėdoje „Kaunas Hockey“ triumfavo 4:1.

Šią savaitę pasiekta pergalė leido „Energijai – Geležiniam Vilkui“ (20 taškų po 8 rungtynių) išlaikyti pirmąją poziciją, tačiau artimiausi varžovai turės galimybę juos prisivyti žaisdami papildomus susitikimus.

„Kaunas Hockey“ (15 taškų po 6 rungtynių) ir „Hockey Punks“ (14 taškų po 6 rungtynių) tarpusavio rungtynėse kitą savaitę išsiaiškins, kuri šiuo sezono momentu vertesnė antrosios pozicijos lygoje. Už šių trijų komandų vis didėjantys skirtumai tarp likusių komandų: „Baltų Ainiams“ (8 taškai po 9 rungtynių) ir „Energijai Hockey – HC Klaipėdai“ (0 taškų po 9 rungtynių) reikėtų gerokai pagerinti savo rezultatus norint pagerinti esamas pozicijas.

Ryškiausiai jaučiamas lyderių indėlis. Sunkiausiai šį sezoną įvarčius lygoje pelnanti „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ komanda šį sezoną atakuojant dažniausiai yra priklausomi nuo lyderių trijulės: Deniso Kuzminovo, Timuro Muginovo ir Anatolijaus Seduros sugebėjimų. Visgi, tenka pastebėti, jog pastaruoju metu jungtinės komandos atstovai vis dažniau suranda būdų pelnyti įvarčius ir be šių žaidėjų indėlio: jei per pirmuosius keturis susitikimus be šios trijulės tiesioginio prisilietimo buvo pelnytas vos vienas iš septynių įvarčių, tai per paskutinius penkis tokių įvarčių jau buvo šeši iš keturiolikos.

Pristabdyti legionieriai. Prieš rungtynes su „Baltų Ainiais“ „Kaunas Hockey“ atstovai puikiai žinojo, kaip svarbu sustabdyti šioje komandoje siautėjančius legionierius. Nors savąjį įvartį Makaras Tokarevas vis tiek pelnė, atsižvelgus į tai, kad per pastaruosius du susitikimus jų legionierių penketas tiesiogiai dalyvavo pelnant net 19 įvarčių, „Kaunas Hockey“ darbą šiuo klausimu būtų galima įvertinti aukščiausiais balais.

Nuostolis. Rungtynėse su „Energija – Geležiniu Vilku“ Vilniaus „Hockey Punks“ komandai dėl nugaros skausmų negalėjo padėti visoje lygoje pagal rezultatyvius perdavimus pirmaujantis Aivaras Bendžius. Šio žaidėjo praradimo pasekmės? Be Lietuvos rinktinės nario likę „pankai“ patyrė pirmąjį sezono pralaimėjimą, o be puikiai su juo susižaidusio kolegos likęs Povilas Verenis pirmą kartą sezone rungtynes baigė nepelnęs įvarčio.

Nedrausmingiausi. „Kaunas Hockey“ komanda šį sezoną renka daugiausiai baudos minučių (258, vidutiniškai 43 per rungtynes). Pagal šį rodiklį kauniečiai neturi lygių: arčiausiai jų esantys „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ atstovai (184 baudos minutės, vidutiniškai 20.4 per rungtynes) vidutiniškai per rungtynes gauna dvigubai mažiau nuobaudų. Tiesa, žaisdami būtent su šia komanda „Kaunas Hockey“ savaitgalį demonstravo žaidybinę drausmę ir per du susitikimus gavo gerokai mažesnį baudos minučių skaičių nei sezono starte (12 ir 16).

Serija. „Energijos – Geležinio Vilko“ lyderis Donatas Kumeliauskas bent vieną rezultatyvumo balą surinko visuose aštuoniuose šio sezono susitikimuose. Per 8 rungtynes jis jau pelnė 10 įvarčių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, taip ne tik pirmaudamas rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje, bet ir tapo pirmuoju įkopusiu į dviženklę zoną abejose statistinėse kategorijose.

Nepadėjusi patirtis. „Energija Hockey – HC Klaipėda“ antrą savaitgalį iš eilės žaidė dvi dienas iš eilės. Nepaisant to, ši patirtis jungtinės komandos atstovams nepadėjo ir „Kaunas Hockey“ dominavo abejose rungtynėse: per du susitikimus kauniečiai pirmavo net 114:10 min., o likusias 5:50 min. švieslentėje degė skaičiai 0:0.

Naujas lyderis. Du kartus šią savaitę „Kaunas Hockey“ vartus gynęs Pavelas Davydyukas tapo naujo lyderiu atremtų metimų kategorijoje. 92,24% į jo vartus skriejančių metimu atlaikęs rusas aplenkė iki šiol pirmavusį Martiną Petiulį (91,49%).

Pakeistas klubas. Vėjas Jokubynas tapo pirmuoju sezono eigoje komandą pakeitusiu Lietuvos čempionato žaidėju. Po dviejų rungtynių „Energijos – Geležinio Vilko“ komandoje jis prisijungė prie „Kaunas Hockey“ ir pirmosios savaitės metu spėjo pasižymėti įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu, kuriuos jis pridėjo prie Elektrėnų klube atlikto vieno rezultatyvaus perdavimo.

MVP. Šią savaitę „Kaunas Hockey“ triumfavo tris kartus, o visose rungtynėse indėlį į pergales įnešė Kirillas Danilenko. Baltarusijos atstovas į „Baltų Ainių“ vartus siuntė įvartį, o „Energijai Hockey – HC Klaipėdai“ iš pradžių išrašė du įvarčius, o vėliau ir tris rezultatyvius perdavimus. Sėkminga ir rezultatyvi savaitė puolėjui garantavo aštuntosios sezono savaitės MVP titulą.