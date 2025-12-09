Pirmajame kėlinyje lietuviai nuo pirmųjų minučių ėmėsi kontroliuoti žaidimą ir dažniau viešėjo prie varžovų vartų, atliko dvigubai daugiau metimų į priešininkų vartus (10 prieš 5), tačiau kėlinio viduryje sėkmė lydėjo Vengriją – jų lyderio, NHL skautų akiratyje esančio Domano Szongotho metimas buvo taiklus.
Antrajame kėlinyje Vengrijos padidino greitį ir parodė, ką sugeba. Ferencas Laskawy ir Kolosas Feheris per 19 sekundžių išnaudojo dvi progas ir varžovai užtikrintai pirmavo 3:0. Lietuvaičiai ir šiame kėlinyje buvo pranašesni atakuojant varžovų vartus, metė 13 kartų, vengrai atsakė tik 5 metimais į vartų plotą. Mūsiškiams nepavyko įmušti įvarčio ir du kartus žaidžiant daugumoje.
Trečiajame kėlinyje vengrai atidavė aikštės vidurį lietuviams, kurie ir toliau kūrė progas, tačiau įmušti nepavyko. Rinktinė įvartį bandė žvejoti rungtynių pabaigoje keisdama vartininką šeštu aikštės žaidėju, tačiau varžovai ir tuo momentu greitai nuramino aistras, pasiųsdama ritulį į tuščius vartus.
Lietuvos rinktinė rungtynėse buvo pranašesnė už varžovus pagal metimus į vartų plotą 33 – 20.
Kitose pirmos dienos dvikovose Estijos U20 pirmaudama trimis įvarčiais, po pratęsimo 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1), apmaudžiai nusileido Japonijos U20 ekipai. Šeimininkai italai pirmieji pasižymėjo rungtynėse su lenkais, tačiau pastarieji išplėšė pergalę 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
Antrąsias čempionato rungtynes Lietuvos U20 rinktinė žais antradienį, 21 val. su Italijos U20 rinktine. Rungtynes tiesiogiai transliuos LRT PLIUS televizija.
Antradienį dar susitiks Japonija U20 – Lenkija U20 (13 val.) ir Vengrija U20 – Estija U20 (17 val.)
Lietuvos jaunimo ledo ritulio rinktinė nepramušė Vengrijos gynybos
Pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato IB diviziono Milane (Italija) starte Lietuvos U20 rinktinė pirmadienio vakarą susigrūmė su aukščiausią reitingą tarp čempionato dalyvių turinčia Vengrijos U20 rinktine. Paskutinį pirmos dienos mačą Lietuvos rinktinė 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) pralaimėjo vengrams.
