Kalbėjo apie auksą, bet iškovojo bronzą

2025-12-20 10:00 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos jaunimo (iki 20 metų) ledo ritulio rinktinė iškovojo pasaulio čempionato IB diviziono turnyro bronzos medalius, nors tikslas buvo aukštesnis.

Bronza: Lietuvos dvidešimtmečių rinktinė – pasaulio čempionato IB diviziono prizininkė.
Bronza: Lietuvos dvidešimtmečių rinktinė – pasaulio čempionato IB diviziono prizininkė. / hockey.lt nuotr.

„Sieksime aukso medalių. Norime pakilti į aukštesnį divizioną, esame tam nusiteikę“, – prieš varžybas kalbėjo treneris kanadietis Mario Durocheras.

Milane surengtose varžybose mūsiškiai 0:4 pralaimėjo vengrams ir 1:4 – estams, 4:2 nugalėjo italus, 4:1 – japonus, 1:0 – lenkus, surinko 9 taškus ir užėmė trečią vietą.

Sėkmingiausiai pasirodė ir bilietą į IA divizioną pelnė Vengrijos ledo ritulininkai, sukaupę 11 tšk. Antra liko Estijos komanda (9 tšk.). Ketvirta – Lenkijos ekipa (8 tšk.), toliau išsirikiavo Japonijos (5 tšk.) ir Italijos (3 tšk.) atstovai.

Lietuvos rinktinės lyderiai buvo Danielius Čečekovas (3 įvarčiai, 2 rezultatyvūs perdavimai), Dovydas Jukna (3 ir 1), Mykolas Škadauskas (1 ir 2), Kajus Zeynalovas (3 rezultatyvūs perdavimai). Vartininkas Daniilas Cepovas atrėmė 72 varžovų metimus iš 80-ies.

Turnyro direktoratas geriausiu vartininku išrinko Igorį Tyczynskį (Lenkija), gynėju – Daniilą Kovalenką (Lietuva), puolėju – Maksimą Burkovą (Estija).

Komandų treneriai sudarė simbolinę rinktinę. Joje – Davidas Timofejevas (Estija), Ferencas Laskawy (Vengrija), Lorenzo Ferretti (Italija), Daigo Hotta (Japonija), D. Čečekovas (Lietuva) ir Wiktoras Makula (Lenkija).

IA diviziono turnyrą Slovėnijoje laimėjo norvegai, sidabrą pelnė Kazachstano ledo ritulininkai, bronzą – austrai. Paskutinę – šeštą – vietą užėmę prancūzai iškrito į B divizioną, kuriame ir kitąmet varžysis Lietuvos dvidešimtmečiai.

