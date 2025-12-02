Lietuvos sportininkai WAKO pasaulio kikbokso čempionate iškovojo tris bronzos apdovanojimus

Lietuvos kikbokso federacija į šias varžybas delegavo 12 sportininkų. Tai Rugilė Altaravičiūtė (K1 Style iki 48 kg), Evelina Puidaitė (K1 Style iki 60 kg,), Vitas Karosas (K1 Style iki 67 kg), Augvydas Andriuškevičius (Low-kick iki 67 kg), Lukas Lechavičius (Full-contact iki 67 kg), Deividas Michnevičius (K1 Style iki 71 kg), Raimondas Avlasevičius (K1 Style iki 75 kg), Rytis Lekys (K1 Style iki 81 kg), Ričardas Kulis (K1 Style iki 86 kg), Edvinas Šalkovskij (K1 Style iki 91 kg), Modestas Juodpusis (K1 Style virš 91 kg), Mantas Rimdeika (Low-kick virš 91 kg).
Sportininkus į kovas lydėjo Lietuvos kikbokso rinktinės vyr. treneris Andrius Šipaila, treneriai Tadas Rimkevičius, Evelina Šipailė ir Tomas Pakutinskas. Taip pat su sportininkais vyko ir WAKO generalinėje asamblėjoje dalyvavo Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
Pasaulio kikbokso čempionato prizininkais tapo ir bronzos apdovanojimus pelnė net trys Lietuvos sportininkai: Evelina Puidaitė, Edvin Šalkovskij ir Ričardas Kulis. Taip pat net 5 sportininkai buvo labai arti apdovanojimų: Modestas Juodpusis, Raimondas Avlasevičius, Vitas Karosas, Rugilė Altaravičiūtė ir Mantas Rimdeika užėmė 5-8 vietas.
„Šis čempionatas buvo rekordinis tiek pagal dalyvaujančių šalių, tiek sportininkų skaičiumi per visą WAKO istoriją, nes dalyvavo net 1627 sportininkai iš 82 šalių, todėl ypač džiugu, kad Lietuvos rinktinė parodė išskirtinius rezultatus“ – sakė Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
„Visi trys medalius iškovoję sportininkai tikrai jų nusipelnė – Evelina dar birželio mėnesį tapo WAKO pasaulio taurės prizininke ir nuosekliai dirbo, kad pasiektų puikių rezultatų pasaulio čempionate. Edvinas 2022 metais tapo jaunimo pasaulio kikbokso čempionu, o po 3 metų jau suaugusiųjų varžybose yra sunkiai įveikiamas priešininkas bet kuriam varžovui. Ypač džiugu dėl Ričardo iškovoto medalio, nes jis daug metų sportuoja, veda treniruotes bei dalyvauja aukščiausio lygio WAKO varžybose, bet iki apdovanojimų pakylos svarbiausiose varžybose vis pritrūkdavo nedidelio žingsnio. Federacijos vardu noriu visus pasveikinti ir nuoširdžiai padėkoti už Lietuvos vardo garsinimą. Tikiu, kad įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai pasaulio kikbokso čempionate suteiks kovotojams pasitikėjimo ir naujų galimybių jų sportiniame kelyje“, – teigė jis.
