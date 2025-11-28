Lietuvos K-1 mėgėjų čempionatas Vilkaviškyje – rekordinis dalyvių antplūdis ir įspūdingos kovos

Varžybose netrūko nei patyrusių šalies kovotojų, nei talentingų jaunosios kartos atstovų. Kovos prasidėjo 10 val. ryto ir tęsėsi iki pat 22 val. vakaro. Žiūrovai išvydo intensyvią kovų dieną – galingus nokautus, atkaklius mūšius ir dar kelis raundus, kai prireikė papildomo laiko nugalėtojui nustatyti.
Organizatoriai pabrėžė, kad renginio sėkmei didelę įtaką turėjo vietos bendruomenė. Nuoširdžiai dėkojama Vilkaviškio miesto administracijai, Vilkaviškio sporto centro komandai, sporto klubo „Spartan“ treneriui ir visiems sportininkams, prisidėjusiems prie turnyro organizavimo.
Atviras Lietuvos K-1 mėgėjų čempionatas dar kartą įrodė, kad kovos menai mūsų šalyje sparčiai populiarėja, o sportininkų meistriškumas nuolat auga. Dalyviai ir žiūrovai jau nekantriai laukia kitų metų turnyro.
