Lietuvos kariuomenės smiginio čempionate – Ričardo Šarkaus triumfas

„Sveikintinas dalykas. Ne vien futbolas ar krepšinis, bet pagaliau ir smiginis susilaukė dėmesio. Tikiuosi, kad šis čempionatas kitąkart sulauks dar daugiau žaidėjų, o dalyvavusieji dar labiau įsitrauks į šią sporto šaką“, – portalui kauno.diena.lt sakė R. Šarkus.
Vicečempionu tapęs Sausumos pajėgų vadovybės vyr. seržantas Karolis Lekavičius teigė, kad turnyro atmosfera – puiki, o antrąją vietą įvertino kaip puikų pasiekimą.
Trečiąją vietą iškovojo Gynybos štabo majoras Marius Zdanauskas. Prizininkus pasveikino ir apdovanojimus įteikė Lietuvos kariuomenės Sporto klubo viršininkas pulkininkas Arturas Jasinskas.
Abu finalo dalyviai atstovauja Prienų smiginio klubui „Stadionas“. M. Zdanauskas yra Kauno „Trajektorijos“ narys. Lietuvos kariuomenės smiginio čempionate, surengtame Prienų smiginio klube „Stadionas“, rungėsi 35 žaidėjai.
„Sveikintinas dalykas. Ne vien futbolas ar krepšinis, bet pagaliau ir smiginis susilaukė dėmesio. Tikiuosi, kad šis čempionatas kitąkart sulauks dar daugiau žaidėjų, o dalyvavusieji dar labiau įsitrauks į šią sporto šaką“, – portalui kauno.diena.lt sakė R. Šarkus.
Naujausi komentarai