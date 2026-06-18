Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kovos Europos lygoje: sieks pasipildyti taškų kraitį

Jau penktadienį 19 val. Lietuvos tinklininkės susitiks su Portugalijos komanda. Sekmadienį 16 val. įvyks Lietuvos ir Rumunijos komandų akistata. Šeštadienį tarpusavyje savo jėgas išmėgins rumunės ir portugalės.
Praėjusį savaitgalį pirmąjį tašką iškovojusi Lietuvos moterų rinktinė bendroje Europos lygos įskaitoje tarp 24 komandų užima aštuonioliktą vietą. Rumunija (8 tšk.) yra dešimta, o Portugalija (7 tšk.) – vienuolikta.
Lietuvos rinktinės kapitonė Monika Šalkutė nekantrauja žaisti savo sirgalių akivaizdoje.
„Tikrai laukiu šių rungtynių. Lietuvoje nežaidžiau dešimt metų, todėl tikrai įdomu, kaip mums čia seksis. Žiūrovų palaikymas visada suteikia papildomų jėgų ir drąsos varžytis“, – sakė M. Šalkutė.
Sportininkė neslepia, kad būsimos varžovės yra aukšto lygio, todėl jaunai Lietuvos komandai tai bus rimtas iššūkis.
„Mano nuomone, rumunės yra pajėgesnės už portugales, nes nemažai jų žaidėjų rungtyniauja užsienio šalyse. Bet portugalės taip pat yra nepėsčios ir jos tą pademonstravo paskutinėse savo rungtynėse, kuriose tik 2:3 pralaimėjo vienai lyderių Graikijos komandai“, – teigė M. Šalkutė.
Lietuvos rinktinės kapitonė tikisi, kad namų sienos padės Lietuvos komandai pasipildyti savo taškų sąskaitą ir kuo aukščiau finišuoti debiutiniame sezone Europos lygoje.
„Atiduosime visa save, kad parodytume aukšto lygio tinklinį. Tikimės, kad savaitgalį pavyks išplėšti bent vieną tašką“, – vylėsi M. Šalkutė.
Lietuvos moterų tinklinio rinktinė šiemet Danijoje tapo preliminaraus etapo nugalėtojomis ir pelnė teisę dalyvauti Europos lygoje. Pirmajame Europos lygos turnyre Kroatijoje mūsiškės pralaimėjo Graikijos ir Kroatijos komandoms, o antrajame turnyre Švedijoje nusileido švedėms ir bosnėms. Paskutinis pralaimėjimas patirtas po penkių setų kovos, todėl lietuvėms atiteko pirmasis įskaitinis Europos lygos taškas.
Būtent savo žvaigždės Isabelles Haak vedama Švedija su dvylika taškų šiuo metu pirmauja Europos lygoje. Po dvylika taškų taip pat turi Slovėnija, Slovakija, Vengrija ir Ispanija.
Europos moterų tinklinio lyga taip pat yra ir atranka į Europos čempionatą.
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