Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionų gretose – nauji vardai

Olimpietis nedalyvavo

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionatą laimėjęs kaunietis D.Vaivada surinko 1 497 taškus ir aplenkė kitą šio miesto atstovą Titą Puroną (1 483 tšk.) bei vilnietį Nojų Chmieliauską (1 436 tšk.).

Dovydas laimėjo plaukimo rungtį, fechtavimosi varžybose užėmė antrą vietą, jojimo – trečią, bėgimo ir šaudymo – ketvirtą.

"Viskas vyko sklandžiai. Nesitikėjau, kad taip gerai seksis fechtuotis, nes mažokai treniravausi", – kalbėjo D.Vaivada.

N.Chmieliauskas – Europos jaunių (iki 17 metų) čempionas ir šios amžiaus grupės pasaulio vicečempionas.

Varžybose nedalyvavo olimpietis Justinas Kinderis.

Medaliai – vilnietėms

Moterų grupėje medalius išsidalijo vilnietės: auksas teko Elzbietai Adomaitytei (1 381 tšk.), sidabras – Aurelijai Tamašauskaitei (1 358 tšk.), bronzos – Medėjai Gineitytei (1 300 tšk.).

Čempionei sėkmingiausiai susiklostė fechtavimosi ir bėgimo bei šaudymo rungtys (užėmė antras vietas), jojimo (trečia vieta), plaukimo varžybas užbaigė šeštoje pozicijoje.

A.Tamašauskaitė laimėjo jojimo ir bėgimo bei šaudymo varžybas.

"Nebuvo rekordų ar išskirtinių rezultatų, bet esu patenkinta savo pasirodymu. Labiausiai patiko fechtavimasis, nes pavyko pagal planą ir net geriau. Džiaugiuosi, kad judu į priekį ir tobulėju", – tvirtino E.Adomaitytė.

Čempionatą praleido olimpietės Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir Gintarė Venčkauskaitė-Juškienė, o Europos čempionė Ieva Serapinaitė dalyvavo tik fechtavimosi varžybose (užėmė trečią vietą).

Nagrinėja pasiūlymus

Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės sąjunga (UIPM) pakvietė sportininkus pareikšti savo nuomonę apie planuojamą reformą – jojimo rungtį pakeisti kita.

Imtis pokyčių paskatino už gyvūnų teises kovojančios organizacijos ir dažni incidentai per jojimo varžybas, kylantys dėl neprognozuojamo žirgų elgesio.

Spėjama, kad jojimą pakeis lenktynės dviračiais. UIPM vadovas Klausas Schormannas pareiškė, kad jokio sprendimo kol kas nėra, penkiakovininkų bendruomenės pasiūlymai įdėmiai nagrinėjami.

Lapkričio 26–28 d. Monake numatytas UIPM kongresas.

Krūviai būtų didesni

"Penkiakovės be jojimo neįsivaizduoju. Jei šią rungtį pakeis kita, man tai bus jau nauja sporto šaka, – sakė E.Adomaitytė. – Be to, kaip reikėtų derinti treniruočių grafikus? Dabar jojame kelis kartus per savaitę. Dviračių sportas – ištvermės šaka, todėl reikėtų nuolat treniruotis – kaip plaukimą ir bėgimą, o gal net daugiau. Esame labai apkrauti, tad neįsivaizduoju, kaip atlaikytume papildomą krūvį."

"Profesionalūs dviračiai kainuoja ne vieną tūkstantį, tad jie nelabai dera prie deklaruojamo noro įdiegti į šiuolaikinę penkiakovę pigią naują rungtį. Nemanau, kad sportininkai spėtų gerai pasirengti naujiems išbandymams iki Los Andželo olimpinių žaidynių, juo labiau kad 2024-aisiais Paryžiuje dar bus jojama", – svarstė D.Vaivada.