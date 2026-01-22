 Lietuvos sunkiaatletis gali prarasti olimpinį medalį

Lietuvos sunkiaatletis gali prarasti olimpinį medalį

2026-01-22 20:23 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos sunkiaatletis Aurimas Didžbalis gali prarasti vienintelį iškovotą olimpinį medalį.

Aurimas Didžbalis
Aurimas Didžbalis / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Pakartotinai ištyrus sportininko mėginį nustatyta draudžiama medžiaga.

Apie tai skelbė Lietuvos antidopingo agentūra.

„Sausio 22 d. Tarptautinė testavimo agentūra (ITA), veikianti Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) vardu, pranešė, kad Lietuvos sunkiaatletis Aurimas Didžbalis 2016 m. rugpjūčio 13 d. 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse pateikė dopingo kontrolės mėginį, kuriame, atlikus pakartotinę analizę, buvo nustatyta draudžiamoji medžiaga – metandienonas (danabolis)“, – rašė agentūra.

Olimpinių žaidynių metu sportininkas iškovojo bronzos medalį.

A. Didžbalis per savo karjerą dėl dopingo vartojimo buvo nubaustas du kartus.

Po pasaulio čempionato 2017 m. sportininkui dėl dopingo vartojimo buvo skirta aštuonerių metų diskvalifikacija.

 

Šiame straipsnyje:
Aurimas Didžbalis
olimpinis medalis
bronza
dopingas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų