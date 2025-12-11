LRL lyderiai „Dragūnas“ ir „Šviesa“ pratęsė pergalių seriją

„Šviesos“ rankininkai namuose nugalėjo praėjusio sezono sidabro medalių laimėtoją Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą 34:23 (13:10) ir iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės.
Susitikimą geriau pradėjo svečiai, kurie įpusėjus pirmam kėliniui pirmavo 7:4. Sužaidus 20 min. šeimininkai ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą 9:8, o kėlinį laimėjo 13:10. Antro kėlinio pradžioje dar vyko atkakli kova. Dviženklį pranašumą „Šviesa“ susikrovė tik rungtynių pabaigoje.
„Pieno žvaigždžių“ rankininkams neįveikiama siena tapo „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas, atrėmęs net 17 metimų iš 36-ių (47 proc.). Be to, G. Morkūnas ir pats įmetė įvartį į tuščius varžovų vartus.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Alanas Bogdiunas, pelnęs 7 įvarčius. Šarūnas Vižinis įmetė 6 įvarčius, Skirmantas Plėta, Ernestas Stvolas ir Mykolas Lapiniauskas prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius.
„Leidome daugiau žaisti jaunimui, nes lyderiai visą mėnesį turėjo milžinišką krūvį, pradedant Europos taurės turnyru ir baigiant LRF taurės ketvirtfinalio dvikova. Startiniame septynete rungtynes pradėjo 16-etis Šarūnas Vižinis, kuriam tai buvo tik antros LRL rungtynės. Ir šis sprendimas pasiteisino visu 100 procentų. Jaunimas labai gerai žaidė ir ne prieš bet ką, o prieš Lietuvos vicečempionus. Mes bronziniai berniukai labai norėjome laimėti ir džiugu, kad mums pavyko. Dabar vyrai nusipelnė net trijų dienų poilsio, nes nuo rugsėjo vidurio neturėjome nei vieno laisvo savaitgalio“, – sakė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
„Realiai tai žaidėm tik 20 minučių. Tada išėjo į aikštelę patyręs „Šviesos“ įžaidėjas Skirmantas Plėta, visus sustatė į vietas ir baigėsi mūsų kova. Tokie patyrę žaidėjai mus mokina. Po to ir jaunesni „Šviesos“ žaidėjai kitaip jaučiasi. Kol kas mes nepasiruošę ir tokią karčią patirtį turim visą sezoną“, – komentavo „Pieno žvaigždžių“ ekipos treneris Gintaras Paškevičius.
Pasvalio komandai Titas Janušonis pelnė 8 įvarčius, Karolis Piragis – 6, Modestas Štarolis – 5. Antrą vietą tarp rezultatyviausių LRL žaidėjų užimantis M. Štarolis realizavo tik 5 metimus iš 13-os. Dar prasčiau rungtynės susiklostė kitam „Pieno žvaigždžių“ atakų lyderiui ukrainiečiui Oleksandrui Kasajui, prametusiam visus 4 metimus.
Kitose rungtynėse „Dragūno“ rankininkai savo aikštelėje 34:28 (17:12) įveikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą.
Šeimininkai pirmavo beveik visų rungtynių metu ir tik kartą pirmo kėlinio pabaigoje varžovams leido išlyginti rezultatą 12:12. Jau antro kėlinio pradžioje klaipėdiečiai atitrūko 20:15. Kėlinio viduryje alytiškiams pavyko priartėti 22:24, bet „Dragūnas“ atlaikė varžovų spurtą ir vėl atstatė turėtą persvarą.
Nugalėtojams serbas Filipas Hrnjakas pelnė 6 įvarčius, Laurynas Simonavičius, Arvydas Bučius, Lukas Juškėnas ir ukrainietis Vasylis Havryliukas įmetė po 5 įvarčius, Tomo Drakšo sąskaitoje – 4 įvarčiai. Klaipėdiečių vartininkas moldavas Ionas Saharneanas atrėmė 11 metimų iš 38-ių (29 proc.).
Alytaus komandai Nedas Buronko pelnė 9 įvarčius, Karolis Grigas – 7, Tadas Stankevičius – 5, Arminas Stankūnas – 3.
„Šiandien varžovas buvo stipresnis. „Dragūnas“ turi daugiau lygiaverčių žaidėjų, parodė savo didesnį potencialą ir tai atspindi rezultatas. Varžovai ilgesnį laiką išlaikė aukštą tempą, o mūsų vyrai pavargo, nes turime trumpesnį atsarginių žaidėjų suolelį. Labiausiai akcentavome gynybą ir nors vyrai stengėsi, 34 praleisti įvarčiai yra daugoka“, – teigė Alytaus komandos trenerio asistentas Eugenijus Gimbutas.
„Darėme labai daug klaidų, gavome bereikalingų 2 minučių pašalinimų ir nesumetėme daug įvarčių. Manau prisidėjo ir nuovargis. Nebuvo ir Karolio Stropaus, kuris sustatytų visą gynybą. Visa tai prisidėjo prie chaoso aikštelėje. Bet vis tiek pasiekėme pergalę ir manau, kad ji mums pakels ūpą po savaitgalį pralaimėto LRF taurės ketvirtfinalio“, – sakė „Dragūno“ rankininkas Laurynas Simonavičius.
Visas 9 pergales iškovojęs „Dragūnas“ turi 18 taškų. Antroje vietoje esanti „Šviesa“ per 8 rungtynes surinko 14 taškų. Trečią vietą užima Kauno „Granitas-Karys“, turintis 7 taškus po 7 rungtynių. Toliau rikiuojasi po 9 turų po 6 taškus surinkę „Pieno žvaigždės“, „Varsa-Stronglasas“ ir HC „Vilnius“. Paskutinėje vietoje su 3 taškais yra Varėnos „Ūla“.
