Europos taurės turnyre revanšo sieksiančio „Dragūno“ treneris: mūsų šansai tikrai dideli

Pirmose rungtynėse šešių įvarčių pranašumą prieš Zaporižės „Motor“ susikrovusi „Šviesa“ sieks išlaikyti persvarą svečių aikštelėje. Išvykoje tik dviem įvarčiais pralaimėjęs „Dragūnas“ sieks revanšo savo tvirtovėje.
Lietuvos čempionai „Dragūno“ rankininkai Austrijoje tik po įtemptos kovos 27:29 nusileido „Sparkasse Schwaz Handball Tirol“ ekipai. Pirmoji dvikova buvo itin atkakli. Rezultatas net keturiolika kartų buvo lygus, o abi komandos keitėsi iniciatyva visų rungtynių metu.
„Dragūną“ treniruojantis ispanas Oscaras Gutierrezas Aguilaras teigia, kad nors pralaimėjimas išvykoje nemalonus, klaipėdiečiai vis dar turi puikias galimybes siekti pergalės namuose.
„Apima dvejopi jausmai. Sakyčiau, kad komanda žaidė gerai, nepaisant pralaimėjimo dviem įvarčiais. Bet manau, kad mes esame verti pergalės namuose. Jeigu išlaikysime savo žaidimą ir išvengsime klaidų, kurių buvo rungtynių Austrijoje pabaigoje, mūsų šansai tikrai dideli, – sako O. Gutierrezas Aguilaras. – Nepasakyčiau, kad išvykoje turėjome labai didelių problemų. Kai kurios klaidos yra natūralios, bet turime susitvarkyti su tomis, kurių galima išvengti. „Namų rungtynėse būsime pilnos sudėties, o kartu turėsime ir papildomą žaidėją – Klaipėdos sirgalius. Manau, kad bus gera kova.“
Kad patektų į trečią Europos taurės etapą, „Dragūnui“ reikia namuose laimėti bent trijų įvarčių persvara.
„Yra tik dviejų įvarčių deficitas, o žaisime savo tvirtovėje, prie savo sirgalių, kurie moka būti kurtinančiai garsūs ir sukurti fantastišką atmosferą. Tikimės pergalės didesniu nei dviejų įvarčių skirtumu, nes komanda tiki savo jėgomis ir žinome, kad galime patekti į kitą etapą, – tvirtina „Dragūno“ komandos kapitonas Arvydas Bučius. – Abiejų komandų pajėgumas yra panašus, todėl sėkmę lems detalės. Keli pramesti metimai, keli atkovoti kamuoliai ar techninės klaidelės – tokios detalės nulėmė pirmųjų rungtynių baigtį. Abi komandos analizuoja viena kitos žaidimą ir bus padariusios išvadas. Bus svarbu ne tik taktika, bet ir psichologinis atsparumas, atsidavimas bei kova iki galo. Turime išlaikyti stabilų žaidimą ir neįkristi į duobę.“
Atsakomosios rungtynės vyks šeštadienį 16 val. Klaipėdos sporto bazių valdymo centro didžiojoje salėje.
Tuo tarpu „Šviesos“ rankininkai atsakomąsias rungtynes žais Michalovcuose. Šiame Slovakijos mieste namų rungtynes žaidžia dėl karo Ukrainoje namuose negalinti rungtyniauti „Motor“ komanda.
Savo aikštelėje „Šviesos“ rankininkai šventė pergalę 31:25 ir prieš atsakomąsias rungtynes turi šešių įvarčių pranašumą.
„Vykstame nusiteikę visu šimtu procentų. Turime tikrai neblogus šansus, nes pasiekėme gerą rezultatą prieš puikią komandą. Padarytas nemažas žingsnis į kitą etapą, – teigia „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Bet važiuojame į didžiulį sporto karą. Mūsų ten niekas nelauks su gėlėmis ir tikrai niekas nieko mums lengvai neatiduos. Žinant ukrainiečių kraują ir jų mentalitetą, žinom, kad tikrai bus karšta. Bet tikimės atsilaikyti. Tikrai tikiu, kad viskas yra įmanoma.“
„Motor“ ir „Šviesos“ rungtynės šeštadienį prasidės 19 val. Lietuvos laiku.
