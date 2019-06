LTOK prezidentės taurę laimėjo G. Markevičius

LTOK prezidentės taurę iškovojo 20-metis Gediminas Markevičius, aikštyną įveikęs 70 smūgių. Tai – dviem smūgiais geresnis rezultatas nei aikštyno PAR (iš anksto nustatyto bandymų skaičiaus, per kurį reikia įveikti kamuoliuką įridenti į visas 18 duobučių).

„Ir sekėsi, ir pats tikrai neblogai sužaidžiau. Visada esu laimingas sužaidęs su minusiniu rezultatu, – mintimis dalijosi sportininkas, geriausiai iš visų dalyvių tvarkęsis su gamtos paruoštais iššūkiais. – Vėjas buvo tikrai stiprus: kai kuriose duotubėse nepavyko smūgių paskaičiuoti kaip norėjau, bet kitose sekėsi visai neblogai.“

Antrą vietą turnyre užėmė Valentas Ivančenka (+7 nuo aikštyno PAR), trečiąją – Mindaugas Vaičius (+7). Tarp moterų be didesnio vargo triumfavo 18-metė Gilė Bitė Starkutė (+5), aplenkusi Ingą Zinkuvienę (+33) ir Renatą Janušytę (+33). Be to, laimėtojos rezultatas – antras tarp visų turnyrų dalyvių.

„Pastaruoju metu turnyruose pavyksta visai gerai pasirodyti, – kalbėjo kalbėjo perspektyviausia šalies golfo žaidėja, dar visai neseniai triumfavusi atvirajame Lenkijos čempionate. – Su treneriu visą žiemą daug dirbome, todėl jau pradeda matytis viso sunkaus darbo rezultatai. Bet šiemet dar laukia daug turnyrų, todėl tikiuosi ne tik išlaikyti formą, bet ją ir pagerinti.“

+8 – 12.0 HCP (handikapo) kategorijoje „Stableford“ formatu pirmas finišavo V. Ivančenka (36 taškai), antras – Oskaras Belousovas (36 taškai), trečias – G. Markevičius (35 taškai).

12.1 – 24 HCP (handikapo) kategorijoje „Stableford“ formatu triumfavo Vytautas Motiejūnas (35 taškai), o antrą ir trečią vietas išsidalijo Stanislavas Kozelas (32 taškai) ir Aidas Kupčinskas (31 taškas).

24.1 0 36.0 HCP (handikapo) kategorijoje „Stableford“ formatu laimėjo R. Janušytė (35 taškai), antras liko Mindaugas Žilionis (35 taškai), trečia – Regina Kunigelienė (32 taškai).

Turnyre iš viso dalyvavo 56 vyrai ir 11 moterų, o visų kategorijų prizininkus apdovanojo LTOK vykdomojo komiteto narė ir olimpinių sidabro bei bronzos medalių laimėtoja Austra Skujytė.

LTOK prezidentės golfo taurės turnyras rengiamas nuo 2014 metų, kuomet buvo paskelbta, kad golfas įtraukiamas į olimpinių žaidynių programą.

Golfo žaidėjai olimpinėse žaidynėse pirmą kartą varžėsi dar 1900 metais. Tiesa, jau po 1904 metų olimpinių žaidynių šis sportas pasitraukė iš olimpinės šeimos. Po 112 metų viena populiariausių pasaulyje sporto šakų vėl sugrįžo į olimpinių žaidynių sąrašą – nuo 2016-ųjų golfo žaidėjai vėl varžosi svarbiausiame pasaulio sporto renginyje