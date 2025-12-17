Meilutytė atsakė, kodėl nusprendė neatsiimti apdovanojimo

Antradienio vakarą, gruodžio 16 d., Vilniuje raudonuoju kilimu žengė geriausi Lietuvos sportininkai. Lietuvos sporto apdovanojimuose buvo pagerbti geriausi 2025 metų olimpinio ir paralimpinio sporto atstovai.
Geriausia metų sportininke apdovanojimuose jau rekordinį šeštą kartą išrinkta R. Meilutytė, tačiau ji ant scenos taip ir neužlipo, tad nugalėtojos vardą paskelbęs kunigas Ričardas Doveika pats jai atnešė trofėjų.
Po apdovanojimų su LNK žurnalistu Nerijumi Bliujumi bendravusi plaukikė atskleidė priežastis, dėl ko jos ant scenos atsiimant apdovanojimą neišvydome.
„Tiesiog aš dėkoju žmonėms, kurie skyrė savo balsus. Man dėl to yra tikrai labai malonu“, – sakė keturiskart pasaulio čempionė.
„Bet tai, kas vyksta dabar olimpinio komiteto „stumiamoje“ reformoje, valstybėje mūsų, Vyriausybėje. Tai eina viena kryptimi, eina mūsų demokratinės valstybės griovimo link ir aš tiesiog nestoviu su tuo. Aš priimu apdovanojimą ir palaikau visus sportininkus, bet aš nestoviu už to, kas yra dabar daroma. Man atrodo nereikia daug apie tai sakyti. Visi žino ir mato. Tai vyksta ne pirmi metai“, – akcentavo R. Meilutytė.
Naujausi komentarai