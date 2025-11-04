Mineiro įspėjo Ilgą: tegul pasižiūri mano paskutinę kovą – latviui prireikė medikų pagalbos

Legendiniam olandų klubui „Mikeʼs Gym“ atstovaujantis Rodrigo gerai žinomas Baltijos šalių kovos sporto gerbėjams. Savo sprogstama jėga, išskirtine charizma ir grėsmingu stiliumi jis ne kartą įrodė, kad kovą geba užbaigti akimirksniu.
„Eidamas į narvą niekada negalvoju apie teisėjų sprendimus. Mano tikslas – aiškus rezultatas. Kai treniruojiesi su geriausiais kovotojais, tokiais kaip Chico Kwasi, Badri Hari ar Gilbert Yvel, išmoksti nepalikti klausimų nei teisėjams, nei varžovui“, – sakė R. Mineiro, komentuodamas pasiruošimą kovai Vilniuje.
Paklaustas apie T. Ilgą, brazilas šyptelėjo ir pridūrė: „Tegul pasižiūri mano paskutinę kovą su latviu – jam prireikė medikų pagalbos. Narve nėra atsitiktinumų.“
R. Mineiro teigė, kad kovai Lietuvoje ruošiasi labai rimtai. „Man nesvarbu, kur kovoti – Olandijoje, Brazilijoje, Latvijoje ar Lietuvoje. Publika visur supranta vieną kalbą – smūgį. Aš kovoju dėl žmonių, kurie nori pamatyti tikrą, be kompromisų kovą“, – kalbėjo brazilas.
