Mirė 46-erių metų buvęs pasaulio bokso čempionas

Apie tai praneša „Manchester Evening News“.
Britų sportininkui buvo vos 46-eri metai. Mančesterio policija pareiškė, kad R. Hattono kūnas rastas sekmadienio ryte jo namuose. Pažymima, kad mirtis nebuvo smurtinė.
Per savo profesionalo karjerą nuo 1997-ųjų iki 2012-ųjų metų R. Hattonas iškovojo IBF ir WBA titulus dviejose svorio kategorijose. Britas per karjerą profesionalų ringe laimėjo 45 kovas, o pralaimėjo tik tris kartus.
R. Hattonas buvo didelis „Manchester City“ futbolo komandos gerbėjas. Šį sekmadienį jis planavo stebėti Mančesterio ekipų derbį. Beje, „Manchester City“ per Anglijos čempionato rungtynes įveikė „Manchester United“ komandą 3:0.
Po buvusio garsaus boksininko mirties užuojautas pareiškė sporto pasaulio žvaigždės.
Šių metų liepos mėnesį R. Hattonas buvo paskelbęs, kad po 13 metų pertraukos grįš į ringą dėl kovos, kuri turėjo įvykti Dubajuje gruodžio mėnesį.
