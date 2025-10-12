Mirė šuolininkas ir lengvosios atletikos treneris Kęstutis Šapka

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 76-uosius gyvenimo metus mirė Kęstutis Šapka, puikus šuolininkas, treneris, teisėjas“, – teigė federacija.
K. Šapka gimė Vilniuje 1949 m. lapkričio 15 d. 1977 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1977 m. dirbo treneriu. 1991–1997 m. buvo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės vyriausiasis treneris, nuo 2002 m. respublikinio olimpinio sporto centro ir Vilniaus olimpinio sporto centro lengvosios atletikos treneris-sporto dėstytojas.
Lietuvos čempionatuose laimėjo keturis aukso medalius: šuolyje į aukštį 1969, 1970 ir 1973 metais, šuolyje į tolį 1969 metais. Lietuvos uždarų patalpų čempionu tapo du kartus: šuolyje į aukštį 1974 metais, 45 m barjeriniame bėgime 1973 metais, 1972 ir 1974 metais nugalėjo SSRS čempionatuose.
Europos šuolio į aukštį čempionas (1971 m., Helsinkis; 2,20 m) ir vicečempionas (1974 m. Roma; 2,25 m). Europos uždarų patalpų čempionatuose 1974 metais iškovojo aukso, o 1972 metais sidabro medalius. 1972 metais dalyvavo XX olimpinėse žaidynėse Miunchene.
Nuo 1969 iki 1974 metų aštuonis kartus gerino Lietuvos šuolio į aukštį rekordą – nuo 2.10 m iki 2.25 m. Po to Lietuvos rekordininku tapo žymiausias Kęstučio auklėtinis Rolandas Verkys.
Pirmasis SSRS pradėjo naudoti šuolio į aukštį nugara techniką. Teisėjavo XXII olimpinėse žaidynėse (1980 metais Maskva). Apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde (2009 metais).
„Skaudžią netekties valandą giliai užjaučiame velionio šeimą, artimuosius, draugus, visus lengvaatlečius“, – teigė federacija.
Atsisveikinimas vyks spalio 15 d., trečiadienį, nuo 17 val. laidojimo namų „Nutrūkusi styga” 1 salėje (Vilnius, Ąžuolyno g. 10). Urna išnešama ketvirtadienį 12.30 val.
Užuojautą pareiškė prezidentas
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl legendinio Lietuvos šuolininko į aukštį, dukart Europos čempiono, ilgamečio trenerio, teisėjo K. Šapkos mirties.
Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko tituluoto lengvaatlečio, kurio pasišventimas šuoliams į aukštį ir gausūs laimėjimai prisidėjo prie to, kad šiandien lengvoji atletika šalyje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome ne tik sportininko, kurio pergalės mus įkvėpdavo ir džiugino. Netekome ir aistringo šuolių entuziasto, kuris, turėdamas fiziko išsilavinimą, savo gyvenimo veikla pasirinko sportą. Nuolatos tobulėdamas, nuosekliai gerindamas savo rezultatus, K. Šapka pakėlė savo sporto šaką į naują lygį. Netekome atleto, kuris baigęs sportininko karjerą daug metų dirbo treneriu, ėjo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas ir perdavė savo talentą bei žinias naujoms Lietuvos sportininkų kartoms“, – sakė prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos lengvosios atletikos bendruomenei.
