Klaipėdietis Vilius Navickas – Europos vaikų žaidynių medalininkas

Kvalifikacinėse varžybose Vilius savo rezultatą pagerino 24 centimetrais, rutulį nustūmė 14,14 m ir penktu numeriu pateko į finalą.
Ten jis pasirodė dar geriau – rutulį nustūmė daugiau nei metru toliau, taip užsitikrindamas vietą tarp prizininkų.
Finale Viliaus rezultatas buvo 15,69 m, o tai – naujas jo asmeninis rekordas.
Jis 12 cm atsiliko nuo sidabrą iškovojusio slovėno Niko Zabret (15,81 m).
Pirmąją vietą užtikrintai laimėjo Brno sportininkas Josefas Dufek, nustūmęs rutulį net 17,10 m.
Visi trys prizininkai pasiekė savo geriausius rezultatus.
„Rutulio stūmimas yra mano pagrindinė rungtis. Esu labai laimingas, nes pavyko stipriai pagerinti savo asmeninį rezultatą. Čia – puiki varžybų atmosfera, o ir visas sezonas man buvo sėkmingas. Padariau viską, ką galėjau, todėl dabar laukia poilsis“, – įspūdžiais po finalo dalijosi Vilius.
Vos dvejus metus pas trenerį Algimantą Pleskį lengvąją atletiką sportuojantis klaipėdietis jau įrodė, kad gali sėkmingai konkuruoti tarptautinėse varžybose.
Jo iškovotas bronzos medalis – puiki motyvacija tiek jam pačiam, tiek visai Klaipėdos komandai, kuri šiemet į Brno išvyko net su 21 sportininku.
Europos vaikų žaidynės laikomos vienomis didžiausių jaunųjų lengvaatlečių varžybų žemyne.
Šiemet jose dalyvauja rekordinis skaičius – daugiau nei 2600 sportininkų iš 23 Europos šalių.
Šią vasarą V. Navickas jau spėjo pasižymėti ir Tarptautinėse vaikų žaidynėse, rugpjūčio pradžioje vykusiose Taline (Estija).
Ten jis pirmą kartą varžėsi stumdamas 5 kilogramų rutulį, o pasiekęs 12,60 m, taip pat iškovojo bronzos medalį.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
