Mykolas Alekna – pasaulio vicečempionas!

Mykolas Alekna suspindo sidabro medaliu. Jis nusileido Danieliui Stahliui.
Lietuvis geriausiu savo bandymu diską nusviedė 67,84 m.
A. Gudžius užėmė 6-ą vietą, o Martynas Alekna iškovojo 7-ą poziciją.
Pasaulio čempionato, o kartu ir lengvosios atletikos sezono kulminacija – vyrų disko metimo finalas. Sekmadienį Tokijuje į kovą stojo net trys lietuviai – Martynas Alekna, Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius.
