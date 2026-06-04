Mykolas Alekna sutrumpino priverstinę pertrauką

Olimpinis ir dukart pasaulio vicečempionas, 2022 m. Europos čempionas M. Alekna kovo mėnesį per treniruotę patyrė krūtinės sausgyslės traumą, prireikė operacijos, kurią JAV atliko dr. Jamesas Voosas.
Tuomet medikai ir lengvosios atletikos specialistai teigė, kad disko metiko reabilitacija užtruks bent šešis mėnesius, tad M. Alekna praleis ne vien JAV studentų ir Europos čempionatus, bet ir visą „Deimantinės lygos“ sezoną.
Tačiau „Deimantinės lygos“ organizatoriai paskelbė, kad Lietuvos disko metikas startuos jau liepos 4-ąją Judžine (JAV) vyksiančio devintojo etapo varžybose „Prefontaine Classic“. Tai patvirtino ir M. Alekna.
„Prefontaine Classic“ varžybas pernai laimėjo M. Alekna.
Tarp lietuvio varžovų turėtų būti olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona, olimpinis ir triskart pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis.
„Prefontaine Classic“ varžybas M. Alekna laimėjo 2025-aisiais (70,97 m), o 2001-aisiais ir 2006-aisiais – jo tėtis Virgilijus Alekna (atitinkamai 67,19 m ir 67,97 m).
Šį sezoną „Deimantinės lygos“ disko metimo rungties bendros įskaitos lyderis – slovėnas Kristjanas Čehas (8 taškai). Toliau rikiuojasi australas Matthew Denny (7), D. Stahlis (6), britas Lawrence’as Okoye (5), vokietis Stevenas Richteris (4), R. Stona (3), amerikietis Samas Mattisas (2) ir austras Lukas Weisshaidingeris (1).
Geriausią rezultatą šiemet pasaulyje yra pasiekęs M. Denny – 74,04 m. Lyderis Lietuvoje – Andrius Gudžius: 65,50 m.
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