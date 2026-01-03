Narsuolių maratone dulkes kels ir ambicingi lietuviai

Naujovių netrūks
Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu uostamiesčio gatvėse startuosiantis Dakaro ralis dvi savaites laikys prikaustęs viso pasaulio sirgalių dėmesį. Automobilių sporto elitas drauge su šimtais paprastų entuziastų leisis į nuotykių kupiną kelionę.
Daugiau nei 800 dykumų maratono dalyvių iš 70 valstybių teks įveikti apie 8 tūkst. km trasą, iš kurių 5 tūkst. km sudarys greičio ruožai.
Šiemet Dakare netrūks naujovių. Pirmą kartą per septynerius metus varžybos nevyks vadinamajame Tuščiajame ketvirtyje, garsėjusiame itin sudėtingais iššūkiais bekraščiuose smėlynuose. Vietoj to trasa drieksis per Vakarų ir Vidurio Saudo Arabiją, akcentuojant sudėtingą navigaciją uolėtose dykumose, kalnuose ir slėniuose. Šiemet ralyje numatyti du maratono etapai, kuriuose ribojama komandos mechanikų pagalba. Ralyje debiutuos „Stock“ automobilių klasė.
Net ir atšaukus Tuščiąjį ketvirtį garsiausi Dakaro lenktynininkai prognozuoja, kad fizinis ir psichologinis krūvis išaugs, o iššūkių tik padaugės. Organizatoriai šiemetes varžybas oficialiai pristato kaip ištvermės karą, kur preciziškumas bus apdovanojamas, o bet kokios klaidos negailestingai baudžiamos.
Patirtis – įspūdinga
Saudo Arabijoje pasirodys rekordinis desantas – net trylika ekipažų su lietuviais, o priskaičiavus mechanikus ir kitus oficialius komandų asmenis mūsų šalies delegacija perkops 30 žmonių ribą.
Automobilių varžybose mūsų šalies garbę gins patyrę vilkai Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas (su „Toyota Hilux“). 48-erių B. Vanagui priklauso geriausias lietuvių rezultatas prestižiškiausioje lenktynių klasėje T1+. Vilnietis drauge su šturmanu iš Estijos Kuldaru Sikku 2024 m. užėmė aštuntą vietą galutinėje įskaitoje.
Jau keturioliktą kartą dykumų maratone pasirodysiantis B. Vanagas prieš startą vertindamas savo galimybes buvo atsargus.
„Norime siekti pačių geriausių rezultatų. Vis dėlto Dakaro ralis yra negailestingas net ir labiausiai patyrusiems. Puikiai žinome, kuo baigiasi optimizmas, todėl koncentruojamės į tai, ką galime kontroliuoti, – procesų tikslumą, kruopštumą detalėms, komandos mąstymo drausmę“, – dėstė jis.
Taikysis į podiumą
Šiemet didelių ambicijų puoselėja ir Rokas Baciuška. Pernai automobilių įskaitoje aukštą dvyliktą vietą užėmęs tauragiškis debiutuos naujai sukurtoje „Stock“ klasėje. Jis su šturmanu iš Ispanijos Orioliu Vidaliu atstovaus gamyklinei „Defender“ komandai.
„Mūsų tikslas – kopti ant prizininkų pakylos“, – neslėpė žemaitis.
„Stock“ klasė, kurioje paliekama 70 proc. standartinio modelio, o trečdalį dalyviai gali modifikuoti, nėra pati gausiausia, – joje startuos tik devyni vairuotojai. Tačiau R. Baciuška neabejoja, kad rungtis bus konkurencinga. Daug pasako faktas, kad joje startuos ir tituluočiausia visų laikų Dakaro žvaigždė Stephaneʼas Petrehanselis. 60-metis prancūzas sukaupė sunkiai suvokiamą keturiolikos čempiono titulų kolekciją. Misteris Dakaras aštuonerius metus skynė laurus automobilių įskaitoje, o prieš tai šešerius buvo neprilygstamas motociklų rungtyje.
„Daug kas galvoja, kad man tai yra žingsnis atgal. Galbūt dėl lėtumo, galbūt dėl mažesnės konkurencijos, bet esmė yra tapti didelės gamyklinės kompanijos vairuotoju“, – teigė R. Baciuška.
Beduino statulėlė
Lietuvių veteranas automobilių klasėje Gintas Petrus taip pat pasitelkė šturmaną iš užsienio – kazachą Nursultaną Abykajevą (komanda „Optimus“).
Sunkvežimių kategorijoje prie „Iveco“ vairo Vaidotas Žala su Paulo Fiuza ir Maxu van Grolu atstovaus „Nordis Team De Rooy FPT“ komandai. 38 metų V. Žalai priklauso unikalus pasiekimas. Jis 2020 m. automobilių kategorijoje tapo iki šiol vieninteliu lietuviu, užėmusiu pirmą vietą etape. Tąsyk vilnietis aršioje kovoje dėl etapo laurų aplenkė jau minėtą S. Peterhanselį.
Motociklo balne sėdės net penki mūsų šalies meistrai: Dovydas Karka, Edvardas Sokolovskis, Gediminas Šatkus, Nerimantas Jucius ir Saulius Klevinskas.
Motobagių varžybose debiutuos Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku.
Sportine prasme kur kas žemiau vertinaoje klasikinių automobilių įskaitoje nugalėtojo vardą gins Karolis Raišys. Jis 2025 m. vienintelis parvežė Beduino statulėlę.
Be to, klasikinių automobilių rungtyje Ignas Daunoravičius skaitys ralio knygą Shammie Baridwano iš Indonezijos ekipaže. Motobagių rungtyje Albertas Veliamovičius iš Lietuvos šturmanaus vairuotojui Salehui Al-Saifui iš Saudo Arabijos.
13 – tiek ekipažų su lietuviais pasirodys šių metų Dakare.
Skandalingas sugrįžimas
Dakare startuos ir lietuvių kilmės Kazachstano atstovas Arturas Ardavičius. Dakaro gerbėjams gerai žinomas ralio asas po ilgos pertraukos sugrįžta į trasą su nauju vaidmeniu. Jis eis Kazachstano atstovo Deniso Berezovskio šturmano pareigas motobagių klasėje.
Tiesa, skirtingai nei ankstesniais metais, oficialioje paraiškoje greta A. Ardavičiaus pavardės nuo šiol yra ne Kazachstano, o Lietuvos vėliava. Prieš daugelį metų A. Ardavičius, vairuodamas sunkvežimį, Dakare yra pasiekęs itin aukštų rezultatų – 2012-aisiais jis užėmė galutinę trečią vietą.
Vėliau jam teko sprukti iš Kazachstano, nes šios šalies Antikorupcijos agentūra ėmė vykdyti tyrimą dėl lėšų grobstymo. Jame figūravo ir A. Ardavičius bei jo atstovaujama komanda. Lietuvių kilmės šturmanas ir keli „Astana“ klubo darbuotojai buvo apkaltinti apie 2 mln. eurų pasisavinimu.
Nors teismai vyksta iki šiol, lenktynininkas, kurio tėvas kilęs iš Kėdainių, nutarė grįžti į trasą. Daugelis jo tėvynainių tai vertina kaip mėginimą skalbti mundurą prisidengiant sportinėmis pergalėmis.
Lemia ir smulkmenos
Dakaro ralio ekspertų įsitikinimu, geras rezultatas sunkiausiame pasaulyje bekelės maratone laikosi ant trijų banginių: virtuoziškų vairavimo įgūdžių, antžmogiškos ištvermės ir gebėjimo nepriekaištingai naudotis navigacijos prietaisais.
Jų nuomone, tokiose išgyvenimo lenktynėse nugalėtoją neretai lemia plika akimi menkai pastebimos smulkmenos. Koją pakišti gali netiksliai suprojektuota posūkio įveikimo trajektorija, pernelyg ankstyvas stabdymas ar atvirkščiai – perdėta drąsa prieš prasto matymo kelio atkarpą. Greičio ruožo pabaigoje klaidos virsta išbarstytomis brangiomis sekundėmis.
Automobilių įskaitoje tokių klaidų galima išvengti – sportininkams būtina iki mažiausių smulkmenų žinoti priekyje laukiančio kelio ypatumus. Patyrę ralio specialistai skaičiuoja, kad tiksli stenograma ir geras tarpusavio supratimas su šturmanu leidžia važiuoti mažiausiai 20–25 proc. greičiau nei vadovaujantis vien regimąja momentine informacija.
Aplygino galimybes
Motociklų įskaitoje numatyti situacijas gerokai sudėtingiau, nes su nežinomos trasos iššūkiais pilotas privalo tvarkytis vienas. Dakare net trumpiausi greičio ruožai matuojami šimtais kilometrų, todėl navigavimo įgūdžiai tampa itin svarbūs.
Vienas labiausiai šioje srityje patyrusių šturmanų Aidas Bubinas, tiek pats vairuodamas motociklą, tiek drauge su bagių (SSV) įskaitoje startuojančiais mūsų šalies sportininkais, yra išbandęs jėgas bemaž visose populiariausiose ralio reido lenktynėse. Jis pastebi, kad tokiomis sąlygomis būna sudėtinga ne tik varžytis, bet net ir treniruotis.
Eksperto žodžiais, šioje lenktynių disciplinoje madas diktuoja patys Dakaro organizatoriai. Ilgą laiką ralio užkulisiuose buvo kalbama apie turtingiausių komandų įgyjamą pranašumą. Jos turi savus kartografijos specialistus, prieš startą papildančius stenogramą svarbiomis detalėmis. Tačiau pastaraisiais metais nutarta tam užkirsti kelią.
„Dabar kiekvienos lenktynių dienos ryte visi gauna visiškai identiškas kelio knygas, todėl niekas nieko nespėja pakoreguoti. Kai popierines stenogramas pakeitė specialios planšetės, jose įrašyti greičio ruožai atrakinami likus vos kelioms minutėms iki starto“, – lietuvių laukiančius iššūkius vardijo A. Bubinas.
