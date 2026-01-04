Negailestinga Dakaro įžanga – kaip sekėsi Benediktui Vanagui pirmajame greičio ruože?

„Greičio ruožas – tikrai „visas Dakaras viename“. Galiu pasveikinti organizatorius, padarė įdomų greičio ruožą ir jame buvo galima prisidaryti, kiek tik nori reikalų. Mes važiavome pakankamai konservatyviai. Aišku, greičio tikrai tikrai buvo. Mūsų tikslas – kaupti kapitalą iki poilsio dienos, o tada žiūrėsim, kur jį investuosim, jeigu turėsim ką investuoti“ – pirmojo greičio ruožo detales pasakojo Dakaro legenda B. Vanagas.
2025-aisiais Bišoje, startas prasidėjo gan „minkštai“ – smėliu, šiemet priešingai – technika testuojama maksimaliai nuo pirmųjų kilometrų. Šiandien trasa buvo padalinta į dvi visiškai skirtingas dalis: pirmoje dalyje – dominavo kieta, akmenuota danga ir siauri pravažiavimai tarp uolų. Antroje – po tarpinio sustojimo „pit-stop“ zonoje prasidėjo smėlio sekcijos ir nedidelės, bet klastingos kopos.
B.Vanago ir A.paliukėno ekipažas buvo sustojęs 180-ajame kilometre įrengtoje techninio aptarnavimo zonoje. Čia komanda užtruko iki 1min., kol technikai sukeitė vieną prakirstą atsarginę padangą. Prakirstą padangą ekipažas keitė patys greičio ruože.
Navigatorius A.Paliukėnas komentavo, kad visgi lyderių taktika kiek keista: „Pasirinkti startuoti po mūsų gan keista. Suprantu, kad jie bijo navigacijos, bet manau, kad dulkėse jie prarado daugiau. Aišku mes labai pavyzdingai praleidinėjom ir mus pavyzdingai praleidinėjo. Bet toks papildomas laiko gaišimas ir mums, ir jiems, nežinau“.
Šiandien Ultimate automobilių kategorijos dalyviai iš viso įveikė 518 kilometrų trasą, iš kurių 305 kilometrai buvo įskaitiniai. Rytoj dalyvių laukia jau ilgesnė trasa – 400 km, su pervažiavimais 504 km.
B. Vanagas negailėjo aplodismentų savo navigatoriui: „Vedė mus trasoje kaip seklys morka. Visiškai tiksliai, aiškiai ir tam tikrose vietose aš būčiau kažkur kitur nuvažiavęs, bet Aisvis labai taikliai pataikydavo“.
Iki finišo lieka 12 etapų
Dakaro finišas numatytas sausio 17-ąją Janbu mieste, Raudonosios jūros pakrantėje. Iki jo dalyvių laukia dar 12 etapų, poilsio diena Rijade įpusėjus lenktynėms, net 2 maratoniniai „pabėgėlių bivako“ etapai (angl. marathon-refuge stages). Numatoma 8000 kilometrų ilgio trasa, o bendras specialiųjų ruožų ilgis sieks net 4900 kilometrų.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos pilotas B.Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. Šiemet B.Vanagas ir navigatorius A.Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu.
