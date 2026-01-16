Vanagas: paskutinė Dakaro diena – žvilgsnis iš tolo

Nasser Al-Attiyah link šeštojo titulo
Panašu, kad Dakaro legenda Nasseras Al-Attiyah stabiliai keliauja link savo šeštosios pergalės šiame ralyje.
„Nasseras yra laimėjęs Dakarą penkis kartus, paskutinį kartą 2023-aisiais. Du metus jam nepavyko nugalėti. Dabar jis turi solidžią penkiolikos minučių persvarą ir pakankamai patirties, kad „neprisivirtų košės“. Tik fatališka nesėkmė gali jam sutrukdyti laimėti, bet aš statyčiau už Nasserą“, - mintimis dalijosi Dakaro legenda B. Vanagas.
Įtemptos kovos dėl podiumo ir pozicijų
Nors katarietis lyderis jau tolokai, kova dėl likusių vietų geriausiųjų penketuke išlieka itin aštri. Dėl trečios–ketvirtos vietų rytoj spręsis dramatiška dvikova tarp dviejų legendinių sportininkų – Mattias Ekström ir Sebastien Loeb. Lucas Moraes, 2025-ųjų W2RC čempionas, stengsis pavyti ir aplenkti M. Serradori bei varžysis dėl šeštos–septintos vietų. Šias vietas skiria mažiau nei 30 sekundžių skirtumas ir 106 km ruože dėl jų nusimato kova.
Šių metų Dakaras dar kartą įrodė, kad greitis čia nėra vienintelis bilietas į sėkmę. Žvelgiant į turnyrinę lentelę, į akis krenta daugybė garsių pavardžių, kurios taip pat galėjo diktuoti tempą, bet dešimtuke jų nėra.
Erikas Goczałas, Martinas Prokopas, Henkas Lateganas, Guillaume'o de Mevius šįkart liko už TOP10 ribų. Tai tik įrodo didžiulę T1+ Ultimate kategorijos konkurenciją.
Lietuviams – istorinis Dakaras
Lietuvos atstovai paskutinę dieną pasitinka demonstruodami užtikrintą važiavimą. Panašu, kad Nerimantas Jucius išlaikys penkioliktą vietą bendroje „Bike“ įskaitoje ir penktąją „Rally 2“ klasėje. Nors pasistūmėti į priekį Dovydui Karkai bus sunku, jis turi gana saugią trijų minučių persvarą prieš artimiausią varžovą. Vaidotas Žala, Rokas Baciuška ir Karolis Raišys – jau yra užtikrinti lyderiai savo klasėse.
„Vaidoto 21 minutės atotrūkis nuo artimiausio konkurento yra tikrai solidus pareiškimas į pakankamai ramią rytojaus dieną. Vaidui tiesiog reikia atvažiuoti iki finišo neturistuojant. O dabartinė Roko persvara, turbūt, leidžia jam atbuline pavara važiuoti į finišą. Jis išliks pirmas. Iššvaistyti keturių valandų persvarą reikėtų didelio netikėtumo. Jeigu rytoj turėsime tokį patį rezultatą, tai tikrai galėsime džiaugtis dar vienu dideliu žingsniu į Dakaro rezultatų kraitį. Labai džiaugiuosi“, – dėstė B. Vanagas, aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis.
Gamyklinių komandų strategija ir taktika
„Analizuojant didžiųjų gamyklinių komandų strategijas, išryškėja aiški tendencija – statoma ant masiškumo ir meistriškumo. Komandos į trasą deleguoja po keturis ar penkis bolidus, prie kurių vairo sėda ryškiausios pavardės, t. y. greičiausi pilotai, kurie gauna gerą techniką ir aptarnavimą“, – sakė lenktynininkas.
Tokia taktika pasirinkta neatsitiktinai – Dakaro patirtis rodo, kad nenumatytų kliūčių trasoje neišvengia absoliučiai niekas. Pasak B. Vanago, kai problemos užklumpa visus be išimties, kova dėl pirmosios vietos tampa savotiška loterija: „Laimi tas, kurio komandoje liko bent vienas sėkmės lydimas pilotas“.
