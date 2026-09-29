Netektis: mirė vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų Tomas Petreikis

Apie šokių trenerio T. Petreikio mirtį rašo portalas delfi.lt, remdamasis jo dukros Tomos pranešimu feisbuke.
Dukra apie tėvo mirtį parašė pirmadienio vakarą. „Šį vakarą amžinybės keliu išėjo mano tėtis Tomas Petreikis“, – informavo dukra.
T. Petreikis 1963–1973 metais buvo Kauno profsąjungų kultūros rūmų pramoginių šokių ansamblio (vėliau pavadinto „Sūkuriu“) vadovas ir treneris. Jis parengė pirmąsias Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp jų – Jūratę ir Česlovą Norvaišas.
1990 m. jis Vilniuje įkūrė Tomo Petreikio šokių studiją.
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