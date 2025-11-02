Netikėta iniciatyva virto istoriniu įvykiu

Varžovai – tituluoti
Lapkričio 26–30 d. Vilniuje vyks pirmasis Europoje rankinio vežimėliuose (keturi prieš keturis) čempionatas.
Jėgas išmėgins Lietuvos, Norvegijos, Nyderlandų, Vengrijos, Kroatijos, Portugalijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Rumunijos rinktinės.
Trenerio Karolio Kaladinsko vadovaujama mūsų šalies komanda žais A grupėje su norvegais (rungtynės numatytos 26 d.), Nyderlandų atstovais ir kroatais (abu mačai – 27 d.) bei vengrais (28 d.).
Nyderlandų rankinio vežimėliuose ekipa – 2015 m. ir 2016 m. Europos tautų taurės turnyrų nugalėtoja, Kroatijos komanda – 2019 m. čempionė ir 2018 m. vicečempionė, vengrai ir norvegai – šių varžybų bronzos medalių laimėtojai (atitinkamai 2019 m. ir 2022 m.).
Čempionatas vyks „NBA Basketball school“ arenoje (Žemynos g. 14).
Pabandė ir pavyko
Anot P. Glaskos, mintys apie rankinį vežimėliuose lydėjo seniai, tačiau vis trūkdavo laiko ar resursų šią iniciatyvą išjudinti.
Viskas pasikeitė, kai jis susitiko seną pažįstamą – žinomą rankinio trenerį K. Kaladinską.
„Pasidalijau su Karoliu idėja, kad būtų galima organizuoti rankinio vežimėliuose treniruotes. Jis iškart pasakė: pabandykime. Be plano, be garantijų – tiesiog pradėkime ir pažiūrėkime, kas iš to gali išeiti“, – prisiminė P. Glaska.
2024 m. lapkričio 3-iąją Vilniuje surengta pirmoji treniruotė. Susirinko dešimt sportininkų iš skirtingų Lietuvos miestų, norinčių išbandyti jiems visiškai naują sporto šaką.
Vos per mėnesį grupė išaugo iki šešiolikos entuziastų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Jurbarko. Dėl didelių atstumų treniruotės vykdavo sekmadieniais, kad visi galėtų dalyvauti.
Kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažo žingsnio.
EHF įžvelgė potencialą
Iniciatyvai įsibėgėjus, prireikė ieškoti finansinės pagalbos – sumokėti už keliones, salės nuomą, inventorių. P. Glaska kreipėsi į Europos rankinio federaciją (EHF).
Ši organizacija negalėjo suteikti tiesioginio finansavimo, tačiau EHF specialistai įžvelgė projekto potencialą. Pirmiausia pasiūlė prisijungti prie Europos čempionato, o netrukus – ir jį organizuoti.
Šiemet gegužę EHF patvirtino: pirmas Europos rankinio vežimėliuose (keturi prieš keturis) čempionatas vyks Lietuvoje.
Lietuvos rankinio federacijos (LRF) generalinio sekretoriaus Žilvino Galimovo teigimu, šis projektas išaugo greičiau nei buvo galima tikėtis.
„Pernai pasirašę bendradarbiavimo sutartį su LNFAA nedrąsiai svajojome, kad ateityje galėsime suburti rinktinę dalyvauti Europos čempionate. Praėjo vos metai – ir ne tik turime komandą, bet ruošiamės debiutui oficialiose tarptautinėse varžybose, kurias organizuojame savo šalyje. Stengiamės, kad istorinis renginys būtų kuo sklandesnis. Labiausiai noriu, kad čempionatas įkvėptų negalią turinčius žmones būti aktyviems ir siekti sportinių svajonių, kad mūsų ambicijos neišblėstų – toliau spartintume rankinio vežimėliuose plėtrą.“
Sudėtis – konkurencinga
Treneris K. Kaladinskas pabrėžė, kad pastarųjų mėnesių darbas buvo ypač svarbus.
„Treniruočių stovyklos išryškino mūsų stiprybes, pagal kurias ir formuojame savo žaidimo braižą. Atsirinkome psichologiškai stipriausius žaidėjus, o su keliais sportininkais, deja, dėl jų traumų atsisveikinome. Turime konkurencingą komandą, svarbu, kad sudėtis – su lygiaverčiais keitimais. Labai džiaugiuosi, kad LRF suderino kontrolines rungtynes su vienais čempionato favoritų – galėsime išmėginti save, analizuoti trūkumus“, – kalbėjo K. Kaladinskas.
Pasak P. Glaskos, procesas įkvėpė ne tik sportininkus, bet ir visą parasporto bendruomenę.
„Kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažo žingsnio. Kai prieš metus sakiau Karoliui – pabandykime, tikrai neįsivaizdavau, kad būsime Europos čempionato šeimininkai. Tai ne vien sportas. Tai žmonių bendruomeniškumas, atkaklumas ir tikėjimas“, – sakė LNFAA vadovas.
Naujausi komentarai