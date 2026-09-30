Netikėtas Dirksčio pareiškimas: baigiu profesionalaus kovotojo karjerą

Apie sprendimą D. Dirkstys pranešė savo „Instagram“ paskyroje. Įrašą sportininkas pradėjo tiesiai – paskelbdamas, kad rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusi akistata jam buvo paskutinė.
„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą. Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė“, – rašė jis.
„Šiandien renkuosi sveikatą“
Kovotojas neslėpė, kad atsisveikinti su profesionaliu sportu nelengva. Pasak jo, ne vienerius metus visas gyvenimas buvo sutelktas į vieną tikslą, tačiau pasikartojančios traumos ir nežinomybė dėl rankos būklės išsekino.
„Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.
Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų“, – teigė D. Dirkstys.
Įraše jis pripažino ir nusivylimą, likusį po paskutinio pasirodymo. Vis dėlto sportininkas pabrėžė, kad karjeros pabaiga nepanaikina to, ką jam pavyko pasiekti.
„Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš“, – rašė kovotojas.
Ilgai laukta kova nutrūko antrajame raunde
D. Dirksčio pareiškimas pasirodė praėjus vos keturioms dienoms po „UTMA 19“ turnyro. Pagrindinė vakaro akistata su S. Maslobojevu turėjo užbaigti ilgai trukusią jų priešpriešą, tačiau baigėsi antrajame raunde.
D. Dirkstys parodė, kad jam skauda anksčiau traumuotą ranką, ir atsisakė tęsti dvikovą. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Dėmesio sulaukė ir kovotojo pasirodymas prieš prasidedant akistatai. Į ringą jis žengė be muzikos ir įprasto šou, o arenoje buvo pasitiktas švilpimu. Žiūrovų švilpimas pasigirdo ir jam pasitraukus iš kovos.
Po dvikovos S. Maslobojevas išreiškė norą su varžovu susitikti dar kartą ir santykius išsiaiškinti iki galo. Tačiau naujausiame įraše D. Dirkstys paskelbė, kad ši kova buvo paskutinė jo profesionalioje karjeroje.
Po pasitraukimo – 15 tūkst. eurų nuobauda
Kovos pabaiga buvo tik įvykių pradžia. D. Dirkstys išvyko iš „Žalgirio“ arenos ir nepasirodė po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje. UTMA vadovas Viktoras Gecas tuomet sakė neturintis atsakymų nei apie kovotojo būklę, nei apie jo išvykimą.
„Kol kas neturime informacijos, nei kas Dominykui nutiko, nei kur jis yra“, – po turnyro kalbėjo V. Gecas.
Rugsėjo 28-ąją UTMA paskelbė D. Dirksčiui skyrusi 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą. Organizacija paaiškino, kad sprendimas priimtas pagal individualias jo kontrakto sąlygas už arenos palikimą ir nedalyvavimą spaudos konferencijoje. Tuo metu UTMA taip pat nurodė dar laukianti medicininių atsakymų dėl sportininko būklės.
Tylą pirmiausia nutraukė ne paaiškinimu
Po turnyro D. Dirkstys kurį laiką viešai nekomentavo įvykių. Naktį į rugsėjo 29-ąją socialiniuose tinkluose jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame panaudojo archyvinius savo interviu kadrus, tačiau jų garsą pakeitė Gitano Nausėdos balsu.
Įraše skambėjo prezidento pasakojimas apie jo paties kadaise patirtą rankos traumą. Tiesioginio paaiškinimo apie kovą, savo sveikatą ar UTMA skirtą nuobaudą D. Dirkstys tuomet nepateikė.
Vėliau kovotojas paskelbė, kad per akistatą pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Jo teigimu, tai patvirtino kompiuterinės tomografijos tyrimas ir gydytojo išvada. Sportininkas aiškino sustojęs dėl sveikatos ir atsakomybę už šį sprendimą prisiimantis pats.
Rankos trauma lydėjo dar prieš turnyrą
Klausimų dėl D. Dirksčio rankos kilo dar rengiantis susitikimui su S. Maslobojevu. Vasarą Tailande treniravęsis sportininkas patyrė delnakaulio lūžį ir kurį laiką nešiojo įtvarą.
Vis dėlto paskutinėje spaudos konferencijoje prieš „UTMA 19“ jis tvirtino, kad ranka problemų nebekelia, ir kalbėjo ketinantis ja nokautuoti varžovą.
Pati kovotojų priešprieša brendo ne vienerius metus. Anksčiau kartu treniravęsi sportininkai vėliau viešai apsikeisdavo aštriomis replikomis, o D. Dirkstys ne kartą kvietė S. Maslobojevą susitikti ringe.
Oficialiai apie jų dvikovą paskelbta balandį per „UTMA 18“ turnyrą. Rugsėjo 26-osios susitikimui buvo numatyti trys raundai po tris minutes, kovojant pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg. D. Dirkstys į šią akistatą atėjo būdamas UTMA 86 kg svorio kategorijos kikbokso čempionas.
Atsisveikindamas dėkojo komandai ir gerbėjams
Skelbdamas apie karjeros pabaigą D. Dirkstys kreipėsi į žmones, lydėjusius jį sportiniame kelyje.
„Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis“, – rašė jis.
Atskirai kovotojas paminėjo ir tikėjimą.
„Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau“, – teigė D. Dirkstys.
Kokią veiklą pasirinks pasitraukęs iš profesionalaus sporto, šiame įraše jis neatskleidė.
Atsisveikinimą Dominykas užbaigė padėka ir žodžiais apie tai, ką išsineša iš ringo: „Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui. Ačiū, kad buvote kartu.“
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