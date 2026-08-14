Nuo antro medalio skyrė 20 sekundžių

Vyrai – vicečempionai
Stambule (Turkija) surengto Europos čempionato sidabrą su Pauliumi Vagnoriumi iškovojęs Jonas Kalaminskas liko per vieną laiptelį nuo antro trofėjaus – kartu su olimpiete Gintare Aleksandraviče mišrių estafečių varžybas užbaigė ketvirtoje vietoje.
P. Vagnorius ir J. Kalaminskas vyrų estafečių vicečempionais tapo surinkę 1 499 taškus ir vos 18 tšk. pralaimėję prancūzams Maire Emilienui ir Diego Lavillatui. Treti buvo čekai Marekas Gryczas ir Matousas Tuma (1 489 tšk.).
Fechtavimo eliminavimo rungtis mūsiškiams lėmė ketvirtą vietą, kliūčių ruožas – antą, plaukimas – šeštą. Bėgimo ir šaudymo rungtį J. Kalaminskas pradėjo trečias, o estafetę iš jo perėmęs P. Vagnorius jau po pirmos šaudymo serijos pakilo į antrą poziciją.
„Truputį susivėliau ant svyruojančių kopėčių kliūčių ruože, bet galėjo būti ir blogiau. Buvo teisėjavimo trikdžių fechtuojantis, tai šiek tiek išmušė iš vėžių. Bėgimo ir šaudymo trasoje stengiausi reaguoti ramiai – negalvojau, bus trečia ar kita vieta. Tikslas – gerai atlikti savo darbą, džiaugiuosi, kad pavyko“, – džiaugėsi P. Vagnorius.
Varžovai bėgo greičiau
Mišrių estafečių varžybose G. Aleksandravičė ir J. Kalaminskas sukaupė 1 412 tšk.
Sėkmingiau pasirodė Vengrijos (1 444 tšk.), Rusijos (1 442 tšk.) ir Didžiosios Britanijos (1 432 tšk.) penkiakovininkai. Lietuviams po bėgimo ir šaudymo rungties iki bronzos pritrūko 20 sek.
„Varžovai buvo labai stiprūs bėgikai. Jeigu būtume likę be medalio, kaip sakoma, ant finišo žymos, tuomet būtų skaudžiau. Nesakyčiau, kad pralaimėjome, manau, labai gerai pasirodėme“, – svarstė G. Aleksandravičė.
Ji sėkmingiausiai iš mūsiškių pasirodė asmeninėse varžybose – užėmė 22 vietą (1 393 tšk.). Vos prieš mėnesį po traumos pradėjusi treniruotis sportininkė A grupės pusfinalyje liko dešimta, o finale startavo 1–9 vietas dviejose grupėse užėmusios atletės.
„Padariau daugiau, nei tikėjausi. Labiausiai trūksta patirties kliūčių ruože, bet buvo labai gera pamoka prieš pasaulio čempionatą. Jaučiuosi stipri“, – sakė G. Aleksandravičė.
Startuos Kinijoje
Bendroje moterų varžybų įskaitoje Martina Rutkauskaitė užėmė 30 vietą, Ieva Želvytė – 50-ą, Elzė Adomaitytė – 52-ą.
Vyrų grupėje J. Kalaminskas buvo 27-as, Ignas Zaveckas – 31-as, Danielius Jevensaper – 46-as, P. Vagnorius – 63-ias, Kajus Marozas – 66-as.
Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas vyks rugpjūčio 24–30 d. Kinijoje. Jame jėgas išmėgins G. Aleksandravičė, E. Adomaitytė ir J. Kalaminskas.
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