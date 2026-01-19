Pagaliau paaiškėjo su kuo „UTMA 16“ turnyre susikaus Dominykas Dirkstys

Vilniaus „Twinsbet“ arenoje vyksiančiame „UTMA 16“ turnyre lietuvis susikaus su graiku Savvu Kagkelidžiu.
Neseniai su UTMA naują kontraktą pasirašęs D. Dirkstys sezoną pradės 90 kilogramų svorio kategorijoje, kur jo lauks rimtas išbandymas. Augantis svoris reiškia ne tik stipresnius varžovus, bet ir didesnę kainą už klaidas, o pats D. Dirkstys į ringą žengs būdamas UTMA P4P reitingo lyderiu.
Graikas S. Kagkelidis į Vilnių atvyksta su solidžia patirtimi. UTMA skelbia, kad jis yra ne vieną WAKO aukso medalį iškovojęs kikboksininkas, dalyvavęs aukšto lygio tarptautinėse varžybose. Tai techninis, disciplinuotas priešininkas, kurio stiprybė – patirtis ir darbas ringe, o ne vien garsūs pareiškimai prieš kovą.
D. Dirkstys pastaruoju metu tapo vienu ryškiausių UTMA kovotojų. Praėjusiame turnyre jis iškovojo organizacijos kikbokso čempiono diržą 86 kilogramų kategorijoje, o vėliau įsitvirtino ir P4P reitingo viršūnėje, kas reiškia, kad šiuo metu yra vertinamas kaip stipriausias kovotojas visoje organizacijoje, nepriklausomai nuo svorio kategorijos. Toks statusas natūraliai pritraukia dėmesį ir reiškia, kad kiekvienas varžovas sieks tapti tuo, kuris sustabdys favoritą.
