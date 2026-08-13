Paplūdimio tinklininkės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė žengė į Europos čempionato aštuntfinalį

Ketvirtadienio rytą dvi Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtojos iškart pelnė kelialapius į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškėms nepavyko.
G grupės finale M. Paulikienė ir A. Raupelytė 0:2 (15:21, 16:21) pralaimėjo čekėms Katerynai Pavelkovai ir Annai Pavelkovai. B grupės finale Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė po atkaklios kovos 1:2 (13:21, 23:21, 10:15) nusileido dukart Europos pirmenybių prizininkėms olandėms Raisai Schoon ir Katjam Stam.
Vėliau lietuvės stojo į kovą pirmajame atkrintamųjų varžybų rate.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė užtikrintai per 33 minutes 2:0 (21:15, 21:11) nugalėjo lenkes Urszulą Lunio bei Mają Kruczek.
Pirmajame sete lietuvėms ilgai teko vytis varžoves, bet galiausiai antroje pusėje perėmė iniciatyvą ir tęsė dominavimą iki mačo pabaigos.
Aštuntfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su šveicarėmis Joana Mäder and Leona Kernen.
Tuo tarpu I. Dumbauskaitei ir G. Grudzinskaitei prasibrauti į aštuntfinalį nepavyko. Jos 0:2 (12:21, 17:21) nusileido ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Taniai Moreno.
I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė Europos čempionate užėmė 17-ąją vietą. Joms atiteko 1000 eurų ir 360 pasaulio reitingo taškų.
Trečia Lietuvos pora Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė trečiadienį vakare C grupės rungtynėse dėl trečios vietos 0:2 (19:21, 11:21) pralaimėjo vokietėms Melanie Paul ir Louisai Lippmann bei nepateko į atkrintamąsias varžybas. Už 25-ą vietą lietuvėms atiteko 220 pasaulio reitingo taškų.
Europos paplūdimio tinklinio čempionato prizų fondą sudaro 200 tūkst. eurų. Nugalėtojai savo šaliai iškovos kelialapius į Los Andželo olimpines žaidynes.
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