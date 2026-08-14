Paplūdimio tinklininkės Paulikienė ir Raupelytė Europos čempionate finišavo penktos

Stare Jablonki (Lenkija) vykstančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate penktadienį pasirodymą baigė geriausiai iš lietuvių pasirodžiusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.
Ketvirtus metus iš eilės Europos pirmenybėse startavęs M. Paulikienės ir A. Raupelytės duetas finišavo aukštoje penktoje pozicijoje.
Lietuvos sportininkės ketvirtfinalyje penktadienį 0:2 (16:21, 14:21) pralaimėjo ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Taniai Moreno.
Rungtynių eiga abiejuose setuose buvo panaši. Itin tiksliai žaidusios ispanės greitai įgydavo kelių taškų persvarą ir, nepaisant visų Lietuvos tinklininkių bandymų atstatyti pusiausvyrą, iniciatyvą išlaikydavo iki pabaigos.
S. Izuzquiza ir T. Moreno pirmajame atkrintamųjų varžybų rate eliminavo ir kitą Lietuvos porą – Ievą Dumbauskaitę ir G. Grudzinskaitę.
Už penktą vietą M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 4000 eurų ir 600 pasaulio reitingo taškų.
Geriau lietuvės yra pasirodžiusios tik 2024 metų Europos pirmenybėse, kai buvo užima ketvirta pozicija.
I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė šiame Europos čempionate užėmė 17-ąją vietą, o trečia Lietuvos pora Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė – 25-ąją.
Pusfinalyje S. Izuzquiza ir T. Moreno susitiks su latvių Anastasijos Samoilovos ir TInos Graudinos bei ukrainiečių Tetianos Lazarenko bei Sofijos Kurnikovos mačo laimėtojomis.
Bendrą Europos paplūdimio tinklinio čempionato prizų fondą sudaro 200 tūkst. eurų. Nugalėtojai savo šaliai iškovos pirmuosius kelialapius į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
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