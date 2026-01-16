Pasaulio biatlono taurės varžybose debiutavęs Darius Dinda: norėjau užvesti publiką

4x7,5 km lenktynėse mūsų šalies ekipa, kuriai atstovavo Nikita Čigak, Vytautas Strolia, Maksimas Fominas bei Darius Dinda, užėmė 15 vietą bei užfiksavo sezono rekordą.
Pirmame etape Estešunde lietuviai buvo 21-i, antrajame Hochfilcene – 18-ti, o praėjusią savaitę Oberhofe – 17-ti. Tiesa, praėjusį sezoną būtent Rūpoldinge mūsiškiai kilo dar aukščiau – užėmė 10 vietą.
Ketvirtadienio lenktynėse Lietuvos kvartetas baudos ratų išvengė bei panaudojo 9 papildomus šovinius. Beje, startas estafetėje 23-ejų D. Dindai tapo pirmuoju pasaulio taurės varžybose. Debiutantui kojos nedrebėjo: estafetę iš M. Fomino perėmęs 14 vietoje ignalinietis per etapą prarado vos vieną poziciją, o pirmame savo šaudyme pataikė į visus 5 taikinius.
„Tai debiutas aukščiausio rango varžybose, tai tikrai buvo ir streso, ir nerimo. Man padėjo atsakomybė, kad tai ne tik mano rezultatas, bet ir visos komandos. Ta atsakomybė padėjo suvaldyti stresą ir atlikti savo darbą maksimaliai gerai. Stengiausi ne tik dėl savęs, bet ir dėl komandos draugų“, – komentavo D. Dinda.
Finišo tiesiojoje ignalinietis išjudino daugiatūkstantinę aistruolių minią, rankų mostais ragindamas juos sukelti ovacijas.
„Planuose to nebuvo (juokiasi – aut. past.). Tik antrą kartą karjeroje dalyvavau prie tokios masės žmonių, tai norėjau pasinaudoti proga su jais pakontaktuoti ir kažkaip užvesti“, – juokėsi D. Dinda.
Prieš sezoną Estešunde (Švedija) vykusiose dvejose atrankos į Lietuvos rinktinę varžybose D. Dinda buvo iškovojęs teisę dalyvauti pasaulio taurėje – tada jis nusileido tik V. Stroliai, M. Fominui bei Jokūbui Mačkinei. Vis dėlto tuo metu sportininkas dar nebuvo įvykdęs pasaulio taurės kvalifikacijos, tad vietą komandoje teko užleisti Karoliui Dombrovskiui.
„Ar tikėjau, kad šį sezoną galiu dalyvauti pasaulio taurėje? Jei atvirai, tai ne, nes sezono pradžia kažkam geresnė, kažkam vangesnė. Žinojau, kad ta forma, kurią pasieksime, pasirodys sezono eigoje. Dalyvaudamas IBU taurės startuose supratau, kad dar nelabai pavyksta konkuruoti su IBU lygio sportininkais, tai nebuvo jokių minčių apie pasaulio taurę“, – dėstė D. Dinda.
Iškart po debiuto pasaulio taurės varžybose biatlonininko laukia beveik 7 valandas truksianti kelionė į Osrblės miestelį Slovakijoje, kur rytoj vyks IBU taurės varžybų etapas. Varžybomis Slovakijoje ir Rūpoldinge baigsis vidinė Lietuvos komandos atranka į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes: ne vėliau kaip pirmadienį, po Lietuvos biatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio, paaiškės 8 žaidynėse dalyvausiančių biatlonininkų pavardės.
„Rytoj atvažiuosiu į Osrblę ir žiūrėsiu, kaip pavyks. Tokie iššūkiai man net patinka, žiūriu į ateitį ir nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, manau, kad viskas bus gerai“, – sakė D. Dinda.
Estafečių lenktynes Rūpoldinge laimėjo Prancūzijos ketveriukė, 6,2 sek. pranokusi norvegus bei 7,9 sek. – vokiečius. Puikiai pasirodė ir Estijos biatlonininkai, varžybose užėmę 5 vietą.
Penktadienį vyks moterų sprinto varžybos, o šeštadienį analogiškoje rungtyje varžysis vyrai. Etapas baigsis moterų bei vyrų persekiojimo lenktynėmis sekmadienį.
