Pirmi už brūkšnio – Lietuvos rinktinė apmaudžiai nepateko į Europos čempionatą

Ši dvikova lėmė, kas užims antrą vietą 1-oje atrankos grupėje ir iškovos tiesioginį kelialapį į Europos čempionatą.

Per 6 rungtynes 6 taškus iškovoję Lietuvos rankininkai atrankos grupėje liko trečioje vietoje. Į Europos čempionatą pateko ne tik dvi pirmąsias vietas užėmusios rinktinės, bet ir keturios trečią vietą užėmusios komandos iš aštuonių grupių. Nustatant geriausias keturias trečią vietą užėmusias rinktines buvo skaičiuojami tik rezultatai su pirmas dvi vietas grupėje užėmusiomis komandomis.

Du įskaitinius taškus po pergalės Vilniuje prieš makedonus turėjusius Lietuvos rankininkus nuo kelialapio į finalinį etapą skyrė tik blogesnis už kitas komandas įmestų ir praleistų įvarčių santykis. Lietuvos rinktinės įvarčių santykis buvo minus 21-as įvartis. Lietuviai tarp trečią vietą užėmusių rinktinių liko pirmi už brūkšnio – penktoje vietoje.

Lietuvos rinktinę aplenkė taip pat po du įskaitinius taškus iškovoję, bet geresnį įvarčių santykį turintys ukrainiečiai (-14), šveicarai (-10), italai (-8) ir rumunai (-5).

Paskutinėse atrankos turnyro rungtynėse Šiaurės Makedonijos sostinėje Lietuvos rankininkams svečiuose pakako lygiųjų arba netgi pralaimėjimo vienu įvarčiu ir lietuviai būtų užėmę antrą vietą grupėje, garantuojančioje tiesioginį kelialapį į Europos čempionatą.

Lietuvos rankinio federacijos nuotr.

Gintaro Savukyno treniruojama Lietuvos rinktinė susitikimą pradėjo įspūdingu spurtu 4:0 ir nutildė sausakimšą „Jane Sandanski“ areną. Net 8 min. įvarčių nepelniusių makedonų treneris Kirilas Lazarovas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Šeimininkams pakeitus vartininką ir į vartus stojus Martinui Tomovskiui, lietuvių puolimas ėmė strigti ir makedonai 18 min. išlygino rezultatą 7:7. Netrukus šeimininkai išsiveržė į priekį, o pirmą kėlinį laimėjo 13:11.

Antrą kėlinį makedonai pradėjo trimis įvarčiais be atsako, o lietuviams vis sunkiau sekėsi pelnyti įvarčius. Įpusėjus kėliniui šeimininkai pirmavo jau penkiais įvarčiais 19:14, o 52 min. Šiaurės Makedonijos rinktinės pranašumas jau pasiekė didžiausią rungtynėse – devynių įvarčių skirtumą 23:14. Nors Lietuvos rankininkai dar bandė vytis varžovus, tačiau per antrą kėlinį pelnyti vos šeši įvarčiai neleido to padaryti ir buvo patirtas skaudus pralaimėjimas devyniais įvarčiais.

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė Karolis Antanavičius, pelnęs 8 įvarčius, Mindaugas Dumčius įmetė 3 įvarčius, Benas Petreikis ir Paulius Čėsna surinko po 2 įvarčius, po įvartį pelnė Aidenas Malašinskas ir Mykolas Lapiniauskas.

Rungtynių pradžioje varžovus į neviltį varęs Lietuvos rinktinės vartininkas Giedrius Morkūnas atrėmė 7-is varžovų metimus iš 24-ių (29 proc.), Vilius Rašimas atlaikė 2-u metimus iš 8-ių (25 proc.).

Šiaurės Makedonijos rinktinės gynybine siena tapęs vartininkas M. Tomovskis atrėmė net 11-a metimų iš 20-ies (55 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė po 5 įvarčius pelnę Filipas Kuzmanovskis ir Martinas Serafimovas, po 3 įvarčius įmetė Žarko Peševskis ir Ivanas Djonovas.

Europos čempionato atrankos turnyre Lietuvos rankininkai per 6 rungtynes iškovojo tris pergales ir patyrė tris pralaimėjimus. Turnyrą pralaimėjimu svečiuose 25:36 slovėnams pradėję lietuviai, vėliau iškovojo tris pergales iš eilės. Namuose 29:27 buvo įveikti makedonai ir dukart – 30:20 išvykoje bei 35:28 namuose – buvo įtikinamai nugalėti estai. Per likusias dvejas rungtynes kelialapį į Europos čempionatą būtų garantavęs bent taškas, bet jo iškovoti nepavyko. Priešpaskutiniame ture namuose 28:31 pralaimėta slovėnams, o paskutiniame ture – svečiuose makedonams.

1-os grupės nugalėtojais tapo visas šešias pergales iškovoję ir 12 taškų surinkę Slovėnijos rankininkai. Antrą vietą užėmė 6 taškus iškovoję makedonai. Tiek pat taškų surinkę lietuviai makedonams nusileido dėl prastesnio įmestų ir praleistų įvarčių santykio. Paskutinėje vietoje liko taškų taip ir neiškovoję estai.

Per visą istoriją Lietuvos rankininkai Europos čempionate dalyvavo du kartus. 1998 m. Lietuvos rinktinė iškovojo 9 vietą, o 2022 m. Senojo žemyno čempionate užėmė 21 vietą.

Kartą Lietuvos rankininkai varžėsi ir pasaulio čempionate. 1997 m. planetos čempionato finaliniame etape Lietuvos rinktinė užėmė 10 vietą.