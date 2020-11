Plaukimo elito trofėjų dalybose bus ir lietuvių

Jautėsi pavargęs

Budapešto "Duna" arenoje surengtų varžybų pusfinalyje "Energy Standard" sportininkai surinko 580 taškų ir užėmė pirmą vietą.

Finale taip pat startuos Londono "Roar" ekipa (517,5 tšk.), kuriai atstovaujantys Kira Toussaint ir Adamas Peaty pasiekė naujus pasaulio rekordus (25 m baseine): olandė 50 m nugara nuplaukė per 25,60 sek., o anglas 100 m krūtine – per 55,49 sek.

D.Rapšys per pusfinalio varžybas 200 m ir 400 m plaukimus laisvu stiliumi užbaigė antras (atitinkamai 1 min. 41,54 sek. ir 3 min. 38,08 sek. ), į priekį praleidęs 2019 m. Europos vicečempioną Duncaną Scottą iš "Roar".

"Svarbiausia, kad laimėjome pusfinalį. Man asmeniškai jis nebuvo lengvas, jaučiuosi pavargęs. Tačiau laiko pasiruošti finalui – pakankamai. Labai džiaugiuosi, kad tarp keturių stipriausių komandų yra ir mūsų", – teigė D.Rapšys.

JAV ekipų sėkmė

Šį ISL sezoną D.Rapšys jau uždirbo 28 300 JAV dolerių, S.Bilis – 8 200, A.Šidlauskas – 2 000.

Kitoje pusfinalio grupėje triumfavo San Fransisko "Cali Condors" ekipa (605,5 tšk.).

Vienas jos lyderių amerikietis Caelebas Dresselas 100 m kompleksiniu būdu nuplaukė per 49,88 sek. – tai naujas pasaulio rekordas.

Į finalą pateko ir Los Andželo "Current" komanda (462 tšk.).

Lemiami startai numatyti lapkričio 21–22 d.

C.Dresselas – pagrindinis pretendentas į šio sezono ISL naudingiausio (MVP) plaukiko titulą: dukart olimpinis čempionas turi 367,50 tšk. Arčiausiai amerikiečio – prancūzė Beryl Gastaldello ("Current", 296 tšk.) ir kitas JAV atletas Ryanas Murphy ("Current", 292,50 tšk.).

D.Rapšys – 65-oje vietoje (103 tšk.), S.Bilis – 198-oje (32,50 tšk.), A.Šidlauskas – 294-oje (4 tšk.).

Pildo savo sąskaitas

ISL varžybos – komercinės, plaukikai šiemet išsidalys iš viso per 6 mln. JAV dolerių.

D.Rapšys jau uždirbo 28 300 JAV dolerių, S.Bilis – 8 200, A.Šidlauskas – 2 000.

"Energy Standard" komandoje solidžiausiai savo biudžetą papildė švedė Sarah Sjostrom (110 100 JAV dolerių), Honkongo atletė Siobhan Haughey (66 900) ir Pietų Afrikos Respublikos (PAR) olimpietis Chadas le Closas (66 500).

Uždarbių lyderis tarp visų ISL dalyvių – C.Dresselas (131 700 JAV dolerių).

Pusfinaliuose premijos buvo pusantro karto didesnės nei per reguliariojo sezono varžybas. Finale jos bus dukart didesnės, be to, trys geriausi plaukikai išsidalys 20 tūkst. JAV dolerių, iš jų 10 tūkst. dolerių teks viso sezono MVP titulą iškovojusiam sportininkui.