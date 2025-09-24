Po akistatos su afrikiečiu – grandioziniai planai

Sukvietė į diskusiją
Mintimis apie artėjantį sugrįžimą į profesionalų ringą ir kitus iššūkius E. Stanionis pasidalijo Lietuvos sporto universitete (LSU) vykusiame renginyje „Pažink boksą su LSU“.
Į diskusiją įsitraukė ne tik pats LSU alumnas E. Stanionis, bet ir kovą organizuojančios UTMA grupės generalinis direktorius Viktoras Gecas ir LSU sporto prorektorius, Lietuvos bokso rinktinės treneris Vidas Bružas.
Renginio metu daug dėmesio skirta artėjančiam UTMA tryliktajam turnyrui, kurio ringe pirmą kartą Lietuvoje profesionalioje akistatoje kausis E. Stanionis.
„Visada tikėjau, kad galiu kovoti Lietuvoje pagal profesionalaus bokso formatą. Kalbinau savo amerikiečius vadybininkus, nes žinojau – Lietuvai boksas yra įdomus, mes esame kovinga šalis, žiūrovams tai patinka. Tačiau niekam nepavyko to įgyvendinti, kol nesusipažinau su UTMA vadovu. Nusprendėme pabandyti, ir mano svajonė pagaliau išsipildys“, – džiaugėsi pasaulio bokso čempionas.
Sugrįš po pralaimėjimo
Kaunietis neslėpė, kad ateityje tikisi Lietuvoje surengti ir titulinę akistatą.
31 metų 174 cm ūgio boksininkas pastarąjį kartą kovojo šių metų balandį su amerikiečiu Jaronu Ennisu, kuriam pralaimėjo WBA ir IBF profesionalų pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą. Ar nesunku psichologiškai atsitiesti po pirmojo pralaimėjimo profesionalų ringe?
„Nesunku, nes žinau, kad tokia yra sporto kaina. Negali visada laimėti. Bus ir pergalių, ir pralaimėjimų – amerikietiški kalneliai. Svarbiausia, kaip po jų grįši, o gal nuleidęs rankas išvis nebegrįši. Visada žinojau, kad grįšiu, nes myliu šitą sportą ir noriu sau, o ne kitiems įrodyti, kad aš galiu. O aš tikrai manau, kad dar galiu“, – dėstė E. Stanionis.
Varžovo nenuvertina
Boksininko žodžiais, jis jaučia Lietuvos sirgalių aukštai iškeltą kartelę ir nori ją atitikti.
„Kiekvienas varžovas, kuris eina į ringą ir kovoja aukštu lygiu, yra geras kovotojas. Aišku, kai kas sako, kad kovosiu su lievu varžovu, tačiau kiti teigia atvirkščiai. Man sunku patenkinti publiką, nes esu buvęs pasaulio čempionu, tad iš manęs tikimasi kovos su kita megažvaigžde“, – svarstė kaunietis.
Kova su J. Makhense vyks svorio kategorijoje iki 68 kg, jai numatyta dešimt raundų. 32 metų kovotojas iš Pietų Afrikos Respublikos turi nemažą pasiekimų bagažą. Dar mėgėjų bokse J. Makhense iškovojo bronzos medalį 2011 m. jaunių Britų Sandraugos Geros valios žaidynėse. Į profesionalų boksą jis pasuko 2016 m. Per profesionalo karjerą boksininkas iškovojo šešiolika pergalių, aštuonis kartus kovas užbaigė anksčiau laiko, yra patyręs tik du pralaimėjimus.
Kalbinau savo amerikiečius vadybininkus, nes žinojau – Lietuvai boksas yra įdomus, mes esame kovinga šalis.
Paklaustas apie savo būsimą oponentą, lietuvis atsiliepė pagarbiai.
„Jis išskirtinai gerai juda ringe, yra aukštesnis. Jo rankos žymiai ilgesnės, o tai bokse labai svarbu. Dabar į kovas žiūriu kitaip, anksčiau labai stresuodavau, daug analizuodavau, o dabar to likę mažiau. Rakto į pergalę ieškau jau pačios kovos metu“, – atsakė atletas.
E. Stanionis neslėpė, kad sugrįžimas į ringą Lietuvoje jį turėtų priartinti link mūšio dėl titulo.
„Yra planas laimėti ir parvežti titulinę kovą į „Žalgirio“ areną. Tai būtų idealiausia“, – aiškino jis.
Intrigos netruks
Prieš E. Stanionio ir J. Makhense akistatą šeštadienį UTMA tryliktajame turnyre įvyks nemažai intriguojančių kovų. Tiesa, viena jų buvo išbraukta iš programos.
Praėjusią savaitę UTMA sukrėtė skandalas, kai dviejų būsimų varžovų spaudos konferencijoje Ignas Pauliukevičius trenkė Edvinui Šalkovskiui, jį sužeisdamas ir užkirsdamas kelią į šeštadienio pasirodymą.
Už tokį elgesį I. Pauliukevičius buvo diskvalifikuotas dviem mėnesiams. E. Šalkovskiui buvo sumokėta 10 tūkst. eurų kompensacija dėl neįvyksiančios kovos. Šis skandalas neprasprūdo pro E. Stanionio akis.
„I. Pauliukevičius negražiai pasielgė. Aš suprantu, jei varžovą pastumtų, bet trenkimo tikrai nepalaikau. Yra sankcijos, kovotojas bus suspenduotas, kova neįvyks. Viskas dėl jo paties klaidos. Buvo peržengtos ribos“, – komentavo E. Stanionis.
UTMA turnyre vyks dar penkios bokso kovos, kuriose meistriškumą demonstruos Lietuvos čempionai Robertas Liorančas, Jonas Jazevičius, Aleksandras Trofimčiukas ir Algirdas Baniulis.
Taip pat sirgalių dėmesio lauks pripažintų kikbokso ir Tailando bokso (muai tai) kovotojų susitikimai dėl UTMA organizacijos čempionų vardo. 75 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono diržą gins Raimondas Avlasevičius, kuris susikaus su Nikola Cvetkovičiumi. Dėl 63,5 kg kategorijos kikbokso diržo su MMA pirštinėmis kausis Dovydas Levickis ir Artūras Brižinskas. Taip pat ringe intriguojančioje dvikovoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas.
Naujausi komentarai