Po beveik metų pertraukos – Stanionio sugrįžimas: kitame ringo kampe – pavojingas nokautuotojas

E. Stanionio ir K. Fourie akistata taps antra pagal svarbą „UTMA 19“ vakaro kova.
Boksininkai susitiks svorio kategorijoje iki 150 svarų (68,08 kg). Numatyta profesionalaus bokso dešimties raundų kova – kiekvienas jų truks po tris minutes.
Į ringą – po beveik metų
32-ejų E. Stanionis profesionalų ringe paskutinį kartą kovojo praėjusių metų rugsėjo 27-ąją – taip pat Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Tuomet „UTMA 13“ turnyre lietuvis po dešimties raundų vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos atstovą Jabulani Makhense. Tai buvo pirmoji E. Stanionio profesionali kova gimtinėje.
Į tą dvikovą lietuvis žengė po vienintelio pralaimėjimo profesionalo karjeroje.
2025 m. balandį Atlantik Sityje E. Stanionis stojo į vieną svarbiausių savo karjeros kovų su amerikiečiu Jaronu Ennisu. Ant kortos tuomet buvo WBA ir IBF pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionų diržai.
Šeštajame raunde E. Stanionis pirmą kartą profesionalo karjeroje patyrė nokdauną, o prieš septintąjį raundą lietuvio komanda kovą sustabdė. J. Ennisui buvo įskaityta pergalė techniniu nokautu.
Po penkių mėnesių E. Stanionis sugrįžo pergale prieš J. Makhense, tačiau nuo tada oficialioje profesionalioje kovoje nesiboksavo.
Rugsėjo 26 d. ši beveik metus trukusi pertrauka baigiasi.
Profesionalų ringe pralaimėjo tik kartą
E. Stanionio profesionalo karjeros statistikoje šiuo metu – 16 pergalių ir vienas pralaimėjimas. Devynias pergales lietuvis pasiekė nokautais.
Vieną didžiausių karjeros pergalių jis iškovojo 2022 m., kai įveikė Radžabą Butajevą ir tapo WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionu.
2024-aisiais E. Stanionis vieningu teisėjų sprendimu įveikė Gabrielį Maestre ir apgynė titulą, o vėliau WBA jį pripažino pagrindiniu organizacijos pusvidutinio svorio pasaulio čempionu.
Čempiono diržą lietuvis prarado tik minėtoje kovoje su J. Ennisu.
Varžovas – 11 nokautų pasiekęs PAR boksininkas
Prieš E. Stanionį „UTMA 19“ turnyre stos gerokai jaunesnis varžovas – 24-erių K. Fourie.
Pietų Afrikos Respublikos boksininko profesionalų statistikoje – 13 pergalių, du pralaimėjimai ir dvejos lygiosios. Net 11 iš 13 savo pergalių jis iškovojo nokautais.
Profesionalo karjerą K. Fourie pradėjo 2020 m. gruodį.
2024-aisiais PAR atstovas iškovojo IBF Afrikos lengvojo svorio kategorijos čempiono titulą. 2025 m. jis siekė IBO tarpkontinentinio lengvojo svorio kategorijos čempiono diržo, tačiau šios kovos laimėti nepavyko.
Vėliau K. Fourie pakilo į aukštesnę svorio kategoriją.
Pokytis kol kas pasiteisino – 2026-aisiais E. Stanionio varžovas ringe pasirodė du kartus ir abi kovas baigė anksčiau laiko. Balandį jis techniniu nokautu įveikė Bilalą Johnsoną, o liepą tokiu pačiu būdu nugalėjo Faraday Mukandilą.
Taigi į Kauną PAR atstovas atvyksta turėdamas dviejų iš eilės nokautais pasiektų pergalių seriją.
Specialiai ieškojo kovotojo, norinčio kautis
K. Fourie E. Stanionio varžovu pasirinktas neatsitiktinai.
UTMA vadovas Viktoras Gecas anksčiau pasakojo, kad ieškant lietuviui oponento buvo vertinama ne vien jo vieta reitinguose, bet ir kovos stilius.
Po praėjusių metų susitikimo su J. Makhense, kuris baigėsi tik po visų dešimties raundų, šįkart norėta agresyvesnio varžovo, kuris nevengtų artimos kovos ir apsikeitimo smūgiais.
„Dabar ieškojome peštuko, kuris pats norėtų kontakto. Atrodo, kad tokį ir radome“, – pristatydamas K. Fourie kalbėjo V. Gecas.
Panašiai savo varžovą vertino ir pats E. Stanionis. Lietuvis atkreipė dėmesį, kad K. Fourie nevengia apsikeisti smūgiais ir kautis iš artimesnės distancijos.
Stanionis neslepia – norėtų nokauto
Praėjusių metų kova su J. Makhense truko visus dešimt raundų. Nors lietuvis užtikrintai laimėjo teisėjų sprendimu, prieš šį sugrįžimą E. Stanionis neslėpė norintis kitokio scenarijaus.
Kalbėdamas prieš „UTMA 19“, boksininkas teigė manantis, kad būsima akistata turėtų būti gerokai įdomesnė dėl paties K. Fourie kovos stiliaus.
Savo norą lietuvis įvardijo dar paprasčiau – „Noriu nokauto.“
Tam palankų scenarijų gali kurti ir tai, kad abu sportininkai mėgsta kovoti aktyviai. Kita vertus, K. Fourie nokautų statistika rodo, jog ir pačiam E. Stanioniui teks saugotis varžovo smūgių galios.
E. Stanionio ir K. Fourie dešimties raundų akistata Kauno „Žalgirio“ arenoje taps viena pagrindinių „UTMA 19“ vakaro kovų.
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