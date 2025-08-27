 Po dopingo skandalo sureagavo ir Maslobojevo įveiktas Khbabezas: turi vieną prašymą

Po dopingo skandalo sureagavo ir Maslobojevo įveiktas Khbabezas: turi vieną prašymą

2025-08-27 09:20 klaipeda.diena.lt inf.

Po to, kai Sergejus Maslobojevas sulaukė teigiamo dopingo testo atsakymo ir nusprendė atsisakyti „Glory“ pasaulio čempiono titulo, į situaciją sureagavo ir jo varžovas – marokietis Tarikas Khbabezas.

Sergejus Maslobojevas
Sergejus Maslobojevas / Vaizdo įrašo stop kadras, T. Biliūno/ BNS nuotr.

33-ejų sportininkas, birželį Roterdame pralaimėjęs lietuviui techniniu nokautu, portalui vechtsportinfo.nl teigė nenorintis, kad jam būtų automatiškai sugrąžintas čempiono diržas. Vietoj to jis prašo, jog organizacija ištaisytų jo kovų istoriją.

„Aš pralaimėjau sąžiningai ringe, bet tas pralaimėjimas neturėtų likti mano istorijoje. Tai vienintelis teisingas dalykas, kurį dabar gali padaryti „Glory“, – sakė T. Khbabezas.

Marokietis taip pat pridūrė, jog nori būti pirmasis kandidatas į kitą kovą dėl titulo.

Primename, kad birželio viduryje Roterdame vykusiame „Glory 100“ turnyre Maslobojevas techniniu nokautu įveikė T. Khbabezą ir iškovojo pasaulio čempiono diržą, tačiau po kovos atliktas dopingo testas pasirodė teigiamas. Lietuvis laikinai suspenduotas, o tyrimą toliau atlieka nepriklausomas antidopingo komitetas.

Šiame straipsnyje:
Sergejus Maslobojevas
kikboksas
kikbokso čempionas
dopingas
dopingo testas
Tarikas Khbabezas
Glory
Glory titulas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų