 Po dramatiškos Pauliukevičiaus ir Juodpusio kovos „UTMA 19“ ringe – švilpimas

Po dramatiškos Pauliukevičiaus ir Juodpusio kovos „UTMA 19“ ringe – švilpimas

2026-09-26 23:18 klaipeda.diena.lt inf.

 Kauno „Žalgirio“ arenoje šeštadienį vykusiame „UTMA 19“ turnyre Ignas Pauliukevičius įveikė Modestą Juodpusį.

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„UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje „UTMA 19“ kovų turnyras Kauno „Žalgirio“ arenoje

Kikboksininkų kova svorio kategorijoje iki 95 kg turėjo tęstis tris raundus, kurių trukmė – po tris minutes, tačiau prireikė pratęsimo.

Pirmuosiuose dviejuose raunduose savo sportinius sugebėjimus geriau pademonstravo M. Juodpusis. Tačiau tiksint paskutiniosioms trečiojo raundo sekundėms I. Pauliukevičius nukovė priešininką pasiųsdamas jį į nokdauną.

Papildomame raunde pranašumas buvo I. Pauliukevičiaus pusėje. Jis laimėjo kovą. Tačiau toks teisėjų sprendimas dėl nugalėtojo buvo palydėtas nepasitenkinimo kupinu sirgalių švilpimu.

Šiame straipsnyje:
Ignas Pauliukevičius
UTMA
Modestas Juodpusis
kova
Kauno Žalgirio arena

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