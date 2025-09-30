Po skaudaus pralaimėjimo – Avlasevičiaus žinutė apie patirtą sužalojimą

75 kg svorio kategorijos kikbokso kovoje 27-erių R. Avlasevičius, atrodė, sėkmingai gina savo UTMA čempiono diržą. Tris raundus prieš serbą Nikolą Cvetkovičių, teisėjų akimis, laimėjęs lietuvis krito ketvirtajame.
Varžovas visų raundų metu nuolat smūgiavo į „Sparta Fight Gym“ klubo nario dešinę koją ir galiausiai pasiekė savo – vilnietis krito ant ringo grindų ir daugiau nebeatsistojo.
Paskutinis smūgis buvo ypač skausmingas – tiesiai į kelį. Daugelį tai išgąsdino, o R. Avlasevičius po kovos iškart vyko į ligoninę, kur jam buvo atlikti išsamūs tyrimai.
Pirmadienio vakarą kovotojas savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalino žinute, kurioje atskleidė traumos rimtumą.
„Prasisukau visai neblogai, nes neplyšo nei girnelė, nei meniskas, – sakė kikboksininkas. – Turiu tik įplyšusį keturgalvį raumenį ir patemptus raiščius. Norėčiau padėkoti visiems, kas rašė, kas domėjosi. Sulaukiau labai daug rūpesčio žinučių.
Jaučiuosi pralošęs laimėtą kovą ir diržas iškeliavo iš mano rankų, bet vis tiek labai norėčiau jums padėkoti už rūpestį.“
UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS: pagrindinės vakaro kovos
Artimiausias UTMA rengiamas turnyras vyks spalio 18 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje, kur kartu su „Brave CF“ organizacija bus rengiamas MMA kovų turnyras.
