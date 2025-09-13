Pokyčiai – ne vien favoritų gretose

Trofėjai – „Eglei“ ir „Dragūnui“
Pirmiausia klubai susikovė dėl Lietuvos rankinio supertaurių. Tradicinės varžybos šįkart buvo surengtos Utenoje.
Trofėjus iškovojo Vilniaus „Eglės“ moterys ir Klaipėdos „Dragūno“ vyrai.
Sostinės atstovės 34:30 įveikė šalies čempionę Kauno rajono „Cascados–Garliavos SC“ ekipą, uostamiesčio rankininkai 37:28 – Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą.
Geriausiais žaidėjais išrinkti „Eglės“ vartininkė Evita Žilionytė ir „Dragūno“ atakų lyderis Deividas Virbauskas.
Pernai supertaures iškovojo „Cascada–Garliava SC“ ir „Dragūnas“.
Snaiperė žais Lenkijoje
Moterų rankinio lygos čempionate dalyvauja šešios ekipos, tarp jų dvi – Vilniaus: „Eglė“ ir „Sostinės tauras“.
Taip pat rungtyniaus „Cascada–Garliava SC“, Klaipėdos „Dragūnas“, Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Kova–PSC/RSSG“.
Čempionės „Cascados–Garliavos SC“ vadovu tapo buvęs ilgametis Lietuvos nacionalinės vyrų rankinio rinktinės vartininkas Vilius Rašimas. Komandą toliau treniruoja kroatas Josipas Stokičius.
Rezultatyviausia lygos praeito sezono rankininkė, „Eglės“ lyderė Gabija Pilikauskaitė ir viena pagrindinių „Sostinės tauro“ žaidėjų Dominyka Andronik išvyko rungtyniauti į Lenkiją.
„Žalgirio“ vairą vėl perėmė ilgametis šios ekipos strategas Antanas Skarbalius, kartu su juo į trenerių štabą dirbti sugrįžo Aurika Celiešienė.
Atgaivino Pirmąją lygą
Pirmą pergalę jau iškovojo „Eglė“ – 33:23 nugalėjo Panevėžio rankininkes.
Šiandien jėgas išmėgins „Cascada–Garliava SC“ ir „Žalgiris“, „Eglė“ ir „Dragūnas“.
Lietuvos rankinio federacijai pavyko atgaivinti Pirmosios lygos varžybas. Jose dalyvaus „Molėtai“, „Utena“, Šiaulių „Dubysa“, „Garliava–2“ ir Vilniaus „Tauras-Eglė“.
Pirmus naujo sezono trofėjus iškovojo „Eglės“ moterys ir „Dragūno“ vyrai.
Pirmosios lygos reguliarųjį sezoną sudarys tik du ratai. 1–4 vietas užėmusios komandos trofėjus išsidalys finalo ketverto turnyre.
Vyrų lygoje – 7 klubai
Šiandien rungtynėmis Vilniuje ir Pasvalyje startuos vyrų rankinio lygos čempionatas.
Sostinėje – derbis: susitiks „Vilniaus“ ir „Šviesos“ komandos. Pasvaliečiai žais su Varėnos „Ūla“.
Vėliau į varžybas įsitrauks uostamiesčio „Dragūnas“, Kauno „Granitas–Karys“ ir Alytaus „Varsa–Stronglasas“.
Lietuvos čempiono „Dragūno“ trenerių štabui vadovauja naujas strategas – sporto mokslų daktaras, Europos rankinio federacijos (EHF) ekspertų grupės narys ispanas Oscaras Gutierrezas Aguilaras, dirbęs su Ispanijos ir Egipto vyrų rinktinėmis.
Daug pokyčių „Granito-Kario“ stovykloje: Titas Janušonis, Modestas Štarolis ir vartininkas Berkantas Drungilas persikėlė į „Pieno žvaigždes“, Manvydas Lazauskas ir Nedas Buronko – į „Varsą–Stronglasą“, kitas vartininkas, Karolis Videika, sudarė sutartį su Zvartemėrio „Hurry Up“ (Nyderlandai) klubu.
Kauniečiai nacionalinio fronto batalijas pradės sužaidę EHF taurės turnyro pirmo etapo mačą su Dobojaus „Sloga“ (Bosnija ir Hercegovina). Dvikovą svečiuose „Granitas–Karys“ pralaimėjo net 21:37, tad šiandien bandys atsirevanšuoti namuose – varžybos vyks Garliavoje.
EHF taurės turnyro antro etapo rungtynių laukia „Dragūnas“ (spalio mėnesį žais su Tirolio „Schwaz“) ir „Šviesa“ (kausis su Zaporižės „Motor“).
