Pralaimėjimas atėmė Lietuvos ledo ritulio rinktinės viltis pakovoti dėl pirmos vietos

Šeštadienį lietuviams, norint patekti į finalą, reikėjo įveikti šeimininkę Estiją, bet vėlyvas varžovų įvartis lėmė nesėkmę 2:3.

Pralaimėjimas per pagrindinį laiką nubloškė mūsų šalies atstovus į paskutinę poziciją grupėje, o tai reiškia, jog rytoj Lietuvos rinktinė kausis dėl penktosios vietos turnyre.

Rungtynių pradžia Lietuvos rinktinei susiklostė itin nesėkmingai – jau antrąją minutę ritulį į Lietuvos rinktinės vartus siuntė Aleksandras Petrovas, o įpusėjus kėliniui rezultatą padvigubino Siimas Liivikas. Tuo tarpu mūsų šalies atstovams itin sunkiai sekėsi rasti kelių link varžovų vartų net ir tada, kai varžovai dukart pažeidė taisykles.

Po pirmosios pertraukos Lietuvos rinktinė demonstravo gerokai gyvesnį žaidimą, o arčiausiai įvarčio jie buvo tada, kai atsidūrė trise prieš vieną, bet metimą atlikusiam Pauliui Gintautui pasižymėti nepavyko.

Sugrįžti į žaidimą mūsų šalies atstovams pavyko įpusėjus trečiajam kėliniui, kai ritulį į vartus pasiuntė Markas Kaleinikovas. Negana to, po poros minučių estams pažeidus taisykles proga pasižymėti pasinaudojo antrąjį įvartį turnyre pelnęs Emilijus Krakauskas.

Nepaisant dviejų lietuvių įvarčių ir išlyginto rezultato, rungtynių pabaiga priklausė estų žvaigždei Robertui Roobai, kuris daugumoje surengė puikų reidą ir antruoju metimu nuginklavo Artūrą Pavliukovą.

Po pralaimėjimo Lietuvos rinktinės treneris Danielis Lacroix išskyrė itin nesėkmingą pirmąjį kėlinį, o taip pat nebuvo patenkintas vos dešimčia per pirmus du kėlinius atliktų metimų.

„Manau, kad mes pirmajame kėlinyje nežaidėme gerai – tai buvo blogiausias kėlinys per ilgą laiką, įtraukiant ir praėjusius metus. Atsižvelgiant į tai, mes rūbinėje atkreipėme į tai dėmesį ir žaidėjai po to rodė kitokį žaidimą. Buvome lankstūs, suradome būdų pelnyti įvartį, o po antrojo tikslaus metimo, maniau, jog turėjome puikius šansus laimėti rungtynes. Metimų pirmoje rungtynių pusėje tikrai buvo per mažai – mes nežaidėme gerai, žaisdami daugumoje neskirstėme ritulio taip, kaip norėjome, todėl nebuvo metimų. Turime pagirti ir varžovus – jie žaidė namuose, kovojo kietai ir žaidė struktūrizuotą žaidimą, o tai mums apsunkino žaidimą. Man patiko tai, kaip mes sugrįžimo į rungtynes trečiajame kėlinyje, bet deja, gavosi taip, kad svarbiausias įvykis įvyko po pražangos, dėl kurios aš vis dar nežinau, kuris iš mūsų pažeidė taisykles ir šio atsakymo taip ir negavau. Visgi, tokių dalykų būna, tad man patinka mūsų parodytas charakteris ir taip, kaip pasirodėme po tokio pirmo kėlinio“, – po rungtynių kalbėjo D. Lacroix.

Šiose rungtynėse buvo pelnytas ir pirmasis turnyro įvartis daugumoje, o kalbėdamas apie šį komponentą kanadietis išskyrė norą, kad jo auklėtiniai viską atliktų paprasčiau.

„Tai, kad mes neturėjome galimybių treniruotis ir atidirbti veiksmus kai kuriose aspektuose tikrai mums nepadeda. Bet mums reikia turėti metikų mentalitetą: kai neturi treniruočių turi viską padaryti kaip įmanoma paprasčiau. Reikia mesti į vartus ir turėti prie jų žaidėjų. Taip įvarčius gali pasiekti vien iš metimų skaičiaus, o ne sulaukus tobulos atakos. Mes kalbame apie tai, kad mums reikia supaprastinti savo žaidimą ir reikia tikėtis, jog savų progų turėsime rytojaus rungtynėse“, – teigė treneris.

Sekmadienį 13.30 val. Lietuvos rinktinė stos į paskutinį mačą turnyre su Kazachstano jaunimo (iki 20 metų) rinktine, o šiose rungtynėse mūsų šalies atstovai sieks pratęsti darbą nekreipiant dėmesio į tai, jog mačas bus tik dėl penktosios vietos.

„Norime išeiti ant ledo atiduoti visas jėgas, kautis ir stengtis tapti geresniais. Šiandien buvo iššūkių kupina diena, su itin sunkiu pirmu kėliniu, bet iš to reikia mokytis. Turime daug jaunų vaikinų, tad yra svarbu, kad mes turime tokių patirčių ir jos gali mus paversti geresniais“, – sakė D. Lacroix.